Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива» после восстановления от разрыва крестообразных связок

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов полностью восстановился от травмы разрыва крестообразных связок и приступил к тренировкам в общей группе железнодорожников на сборе в Испании. Напомним, серьезное повреждение 29-летний футболист получил в расположении сборной России.

Отметим, что с момента проведения операции на колене прошло уже более четырех месяцев. В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.