Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов вернулся в общую группу «Локомотива» после восстановления от разрыва крестообразных связок

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов полностью восстановился от травмы разрыва крестообразных связок и приступил к тренировкам в общей группе железнодорожников на сборе в Испании. Напомним, серьезное повреждение 29-летний футболист получил в расположении сборной России.

    Отметим, что с момента проведения операции на колене прошло уже более четырех месяцев. В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ три матча, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2017 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 января 2017, 09:24

      Хрупкий как баба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 01:21

      Возвращайся набирай форму , рви на поле , и меньше ошибайся , и без травм .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 27 января 2017, 00:27

      Теперь Локо станет попроще. Опорник он хороший.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11