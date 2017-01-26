Долги «Кубани» составляют 2 миллиарда рублей

Ух ты ! Мне "нравится" ответ губернатора края Кондратьева : "...Для «Кубани» это сложное время. Время, которое надо пережить." Ха-ха! Это что, грипп какой-то ? "Пережить !" Слякотное и холодное время года, чтоб его "пережить"...? Или первая неделя (тоски и печали) после похорон...? Пережить ! Что долги сами рассосутся? Выветрятся со временем? Хоть бы взвешивал, что говорит! Такое впечатление, что забалтывют проблему, оттягивая время ! Теперь по всем, явным и неявным, косвенным и второстипенным признакам, становится ясно: Кубань сольют ! Вот увидите !
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что долги «Кубани» оцениваются в 2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что игроки желто-зеленых написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, чтобы тот помог решить финансовые проблемы клуба.
«Как только новый инвестор Мишель Литвак попытался войти в полное финансирование команды, предпринять реальные шаги, тут же пошли претензии от кредиторов, а я не хочу давать оценку – настоящие это долги или ненастоящие, о том, чтобы он в первую очередь заплатил эти долги. Эти финансовые моменты здесь являются стопорными. Для «Кубани» это сложное время. Время, которое надо пережить. Я еще раз подчеркиваю, что с такими долгами сложно подобрать инвестора, который будет сходу и долги платить, и сегодняшний день финансировать. Долг в 2 миллиарда – это очень большие деньги для любого инвестора», – сказал Кондратьев.
На данный момент «Кубань» занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.