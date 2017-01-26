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    Долги «Кубани» составляют 2 миллиарда рублей

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что долги «Кубани» оцениваются в 2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что игроки желто-зеленых написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, чтобы тот помог решить финансовые проблемы клуба.

    «Как только новый инвестор Мишель Литвак попытался войти в полное финансирование команды, предпринять реальные шаги, тут же пошли претензии от кредиторов, а я не хочу давать оценку – настоящие это долги или ненастоящие, о том, чтобы он в первую очередь заплатил эти долги. Эти финансовые моменты здесь являются стопорными. Для «Кубани» это сложное время. Время, которое надо пережить. Я еще раз подчеркиваю, что с такими долгами сложно подобрать инвестора, который будет сходу и долги платить, и сегодняшний день финансировать. Долг в 2 миллиарда – это очень большие деньги для любого инвестора», – сказал Кондратьев.

    На данный момент «Кубань» занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +399

      guron88 29 января 2017, 23:47

      Ух ты ! Мне "нравится" ответ губернатора края Кондратьева : "...Для «Кубани» это сложное время. Время, которое надо пережить." Ха-ха! Это что, грипп какой-то ? "Пережить !" Слякотное и холодное время года, чтоб его "пережить"...? Или первая неделя (тоски и печали) после похорон...? Пережить ! Что долги сами рассосутся? Выветрятся со временем? Хоть бы взвешивал, что говорит! Такое впечатление, что забалтывют проблему, оттягивая время ! Теперь по всем, явным и неявным, косвенным и второстипенным признакам, становится ясно: Кубань сольют ! Вот увидите !

      1
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      Рейтинг: +54

      mederator 29 января 2017, 12:05

      Много

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 27 января 2017, 13:08

      Ткача на вас нет!!!

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      Рейтинг: +54

      mederator > STALKER27 29 января 2017, 12:06

      Правильно.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 26 января 2017, 21:23

      Это как же надо было воровать, хозяева сраные, подонки прифутбольные!..

      Пацаны, Кубань, держитесь! Ростсельмаш тоже в навоз втаптывали, но они из него наваляли шариков и позакатывали их в чужие ворота! Удачи, боритесь! С ув.

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