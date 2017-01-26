Долги «Кубани» составляют 2 миллиарда рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что долги «Кубани» оцениваются в 2 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что игроки желто-зеленых написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, чтобы тот помог решить финансовые проблемы клуба.

«Как только новый инвестор Мишель Литвак попытался войти в полное финансирование команды, предпринять реальные шаги, тут же пошли претензии от кредиторов, а я не хочу давать оценку – настоящие это долги или ненастоящие, о том, чтобы он в первую очередь заплатил эти долги. Эти финансовые моменты здесь являются стопорными. Для «Кубани» это сложное время. Время, которое надо пережить. Я еще раз подчеркиваю, что с такими долгами сложно подобрать инвестора, который будет сходу и долги платить, и сегодняшний день финансировать. Долг в 2 миллиарда – это очень большие деньги для любого инвестора», – сказал Кондратьев.

На данный момент «Кубань» занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.