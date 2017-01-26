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    Промес звал Депая в «Спартак» и вручил ему футболку красно-белых с седьмым номером

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что приглашал в московский клуб партнера по сборной Голландии Мемфиса Депая. Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые активно интересуются 22-летним нападающим, однако в итоге он перешел в «Лион».

    – Депай перешел в «Лион», но было столько разговоров о его трансфере в «Спартак»…

    – Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое еще никто не видел (показывает кадр, где Промес вручает Депаю футболку «Спартака» с седьмым номером». – прим.) Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю. Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам» (смеется).

    Добавим, что Депай перешел в «Лион» этой зимой из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 20:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +169

      TY13R 27 января 2017, 00:31

      Жаль Депаю не нашлось место в МЮ, классный игрок...

      0
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      Рейтинг: -6

      LokoBars87 27 января 2017, 00:03

      Отказ доказывает,что темнокожие не так глупы как принято считать.

      -1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 26 января 2017, 21:19

      Не знаю как вам, красно-белые братья, а мне очень досадно что сэкономили и не взяли Депая. Напомню что акционеры выделили на зимнюю трансферную кампанию Спартаку 25 млн.евро. Из них потратили на состоявшиеся трансферы примерно 10 (Селихова не считаю, его взяли до перерыва и сумма была выделена позже). Итого примерно 15 осталось. Спрашивается ГДЕ?! Ни для кого в нашей стране, увы не секрет, как в подобных случаях тратятся деньги. Когда выделяется сумма, из которой максимум процентов 30 тратится по целевому назначению, а остальное либо откаты, либо делится между своими. Что мы и наблюдали в данном случае.

      5
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 > oyabun 26 января 2017, 23:49

      Да естественно и депаю был бы плюс 100% основа, и спартаку игрок такого класса да еще и молодой не помешал бы

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 января 2017, 21:16

      Жаль конечно что не пошёл... Ну да х.й с ним!) Других крутых игроков полно в мире, можно кого-нибудь не менее классного и гораздо более мотивированного найти...

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 26 января 2017, 20:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Интересно, куда бы грузина дели, насколько знаю семерка за ним!!!хотя в Спартачке все возможно, могли б и парня обидеть

      -9
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 26 января 2017, 20:40

      было интересно кстате посмотреть на атаку в 2 лица от Голландии)) плюс зе Луиш сильно бы было

      5
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 26 января 2017, 20:36

      ого

      0
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