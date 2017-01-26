Промес звал Депая в «Спартак» и вручил ему футболку красно-белых с седьмым номером

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что приглашал в московский клуб партнера по сборной Голландии Мемфиса Депая. Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые активно интересуются 22-летним нападающим, однако в итоге он перешел в «Лион».

– Депай перешел в «Лион», но было столько разговоров о его трансфере в «Спартак»…

– Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое еще никто не видел (показывает кадр, где Промес вручает Депаю футболку «Спартака» с седьмым номером». – прим.) Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю. Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам» (смеется).

Добавим, что Депай перешел в «Лион» этой зимой из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро.