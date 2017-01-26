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  • Промес звал Депая в «Спартак» и вручил ему футболку красно-белых с седьмым номером

Промес звал Депая в «Спартак» и вручил ему футболку красно-белых с седьмым номером

26 января 2017, 20:33
23

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что приглашал в московский клуб партнера по сборной Голландии Мемфиса Депая. Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые активно интересуются 22-летним нападающим, однако в итоге он перешел в «Лион».

– Депай перешел в «Лион», но было столько разговоров о его трансфере в «Спартак»…

– Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое еще никто не видел (показывает кадр, где Промес вручает Депаю футболку «Спартака» с седьмым номером». – прим.) Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю. Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам» (смеется).

Добавим, что Депай перешел в «Лион» этой зимой из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 16,5 миллиона евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Лион Депай Мемфис Промес Квинси
Комментарии (23)
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Igornv
1485452167
ого
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h3LL1k
1485452411
было интересно кстате посмотреть на атаку в 2 лица от Голландии)) плюс зе Луиш сильно бы было
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CSKA471
1485452849
Интересно, куда бы грузина дели, насколько знаю семерка за ним!!!хотя в Спартачке все возможно, могли б и парня обидеть
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ivanthebest
1485454600
Жаль конечно что не пошёл... Ну да х.й с ним!) Других крутых игроков полно в мире, можно кого-нибудь не менее классного и гораздо более мотивированного найти...
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oyabun
1485454780
Не знаю как вам, красно-белые братья, а мне очень досадно что сэкономили и не взяли Депая. Напомню что акционеры выделили на зимнюю трансферную кампанию Спартаку 25 млн.евро. Из них потратили на состоявшиеся трансферы примерно 10 (Селихова не считаю, его взяли до перерыва и сумма была выделена позже). Итого примерно 15 осталось. Спрашивается ГДЕ?! Ни для кого в нашей стране, увы не секрет, как в подобных случаях тратятся деньги. Когда выделяется сумма, из которой максимум процентов 30 тратится по целевому назначению, а остальное либо откаты, либо делится между своими. Что мы и наблюдали в данном случае.
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LokoBars87
1485464591
Отказ доказывает,что темнокожие не так глупы как принято считать.
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TY13R
1485466281
Жаль Депаю не нашлось место в МЮ, классный игрок...
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