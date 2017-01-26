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  • Фонтанелло: «Странные голы в матче «Урал» – «Терек»? Честное слово, я играл на максимуме»

Фонтанелло: «Странные голы в матче «Урал» – «Терек»? Честное слово, я играл на максимуме»

26 января 2017, 19:47
2

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло, покинувший команду этой зимой по истечении срока действия контракта, рассказал о подробностях матча 12-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4), который был заподозрен в договорном характере. Напомним, в перерыве игры при счете 1:1 коэффициент на победу «шмелей» котировался за 21.

– О том, что после матча ему было стыдно, а в конце первого тайма вы чуть не подрались – Чисамба кричал на Арапова, а вы сказали: «Полегче».

– Не совсем так. Я сказал: «Кричи не здесь, а в раздевалке». Потому что вокруг люди, перед тобой молодой парень, а нам еще играть целый матч. Чисамба ответил: «Знаю-знаю, я просто хотел сказать, был на эмоциях». Ну, если знаешь, значит, нужно закрыть рот и играть дальше. Я тоже эмоциональный парень. Но счет 1:1, впереди второй тайм – давайте поднажмем и возьмем три очка? В итоге «Терек» на кураже забил второй, и нам стало очень-очень тяжело.

– Лунгу говорил, что «увидел странные голы и специально попросил замену».

– Я следил за собой и могу сказать, что выкладывался на 100 процентов. Как и вся команда – просто не получалось. Не пропусти мы первый гол в концовке тайма, уверяю вас, все сложилось бы иначе. Мы вели 1:0, контролировали мяч, все было в порядке. Но Арапов ошибся – стало 1:1, и эмоции тут же поменялись. Пошли разговоры: «Как же так? Что ты сделал?» С таким настроением мы вышли на второй тайм, и «Терек» забил уже то ли через пять, то ли через 10 минут. Если Чисамба думал, что происходит что-то странное, то это его мнение. Честное слово, я играл на максимуме.

Напомним, после данного матча экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко по собственному желанию покинул команду. Позднее белорусский специалист возглавил «Крылья Советов».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Фонтанелло Пабло
Комментарии (2)
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h3LL1k
1485451345
бла бла бла..... слито потрачено забыли играем дальше... через сколько то лет мб кто то да и признается что сливали игру... пока рановато
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Nehdan4ik
1485469333
им не надоело об этом калякать еще ?
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