Молло: «Сначала я ненавидел футбол»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло отметил, что в детстве он не был предрасположен к футболу. Француз в начале января подписал с питерцами контракт на 3,5 года.

«Скажу так, я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. И я тренировался с ним по 2-3 раза в день, лишь бы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился.

Я жил в Марселе и как-то раз увидел по телевизору игру местного «Олимпика». И тут я сказал отцу: «Я хочу играть за этот клуб!». Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде. Думаю, мой отец заразил меня страстью к этой игре. Он старался подталкивать меня навстречу футболу. Например, он говорил, что если я буду играть и стараться, тогда он купит мне игровую приставку», – рассказал Молло.

В текущем сезоне 27-летний француз провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.