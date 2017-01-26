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    Молло: «Сначала я ненавидел футбол»

    Полузащитник «Зенита» Йоан Молло отметил, что в детстве он не был предрасположен к футболу. Француз в начале января подписал с питерцами контракт на 3,5 года.

    «Скажу так, я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. И я тренировался с ним по 2-3 раза в день, лишь бы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился.

    Я жил в Марселе и как-то раз увидел по телевизору игру местного «Олимпика». И тут я сказал отцу: «Я хочу играть за этот клуб!». Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде. Думаю, мой отец заразил меня страстью к этой игре. Он старался подталкивать меня навстречу футболу. Например, он говорил, что если я буду играть и стараться, тогда он купит мне игровую приставку», – рассказал Молло.

    В текущем сезоне 27-летний француз провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +628

      somn 26 января 2017, 15:39

      Зенит ему подарит ПлейСтейшен-4.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 января 2017, 14:40

      Интересно купил в итоге?))
      Если нет, то это значит что...... ))) Всё еще впереди у парня, есть время начать играть и стараться))

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