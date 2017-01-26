«Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

Руководство «Челси» готово пойти на прекращение сотрудничества с защитником Браниславом Ивановичем. Как сообщается, клуб разрешил 32-летнему сербу начать переговоры с «Зенитом». Сделка по трансферу игрока может быть оформлена в течение ближайших дней. При этом «Зенит» получит футболиста бесплатно. Ранее сообщалось, что Иванович в питерском клубе станет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне серб провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.