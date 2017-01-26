Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

26 января 2017, 14:12
15

Руководство «Челси» готово пойти на прекращение сотрудничества с защитником Браниславом Ивановичем. Как сообщается, клуб разрешил 32-летнему сербу начать переговоры с «Зенитом». Сделка по трансферу игрока может быть оформлена в течение ближайших дней. При этом «Зенит» получит футболиста бесплатно. Ранее сообщалось, что Иванович в питерском клубе станет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне серб провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

Источник: Daily Mail
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Челси Иванович Бранислав
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nevsky_RU
1485430623
О как)) это меняет расклад)) пущай берут)) Походу Абрамович в карты Миллеру продул, или проспорил)))
Ответить
prtcs
1485432858
Видно у Романа проблемы с газом и нефтепродуктами.
Ответить
LokoGoGo
1485433086
вэлкам) с Семиным хоть увидится в будущем
Ответить
aurora5858
1485434721
время ушло
Ответить
Lexa_Lexa
1485436614
пару, тройку лет еще поиграет, надо брать
Ответить
Berikosha
1485436866
да он еще в хорошей форме
Ответить
Дима97
1485438472
все же лучше чем на лавке
Ответить
Garrincha58
1485442185
конечно разрешил чтобы избавится от балласта Россия превращается в Китай не нужных игроков скупает пачками Спартак зачем то купил Адриано Зенит нацелился на Ивановича Рубин скупает иностранцев пачками Томь приглашает пенсионера из Италии, кто следующий!?
Ответить
slavko33002
1485443595
Подойдет
Ответить
волчарик
1485448058
я думаю погоды не испортит,но и не сделает зенит сильнее
Ответить
Главные новости
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
5
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
4
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Все новости
Все новости
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
3
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
2
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
7
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+