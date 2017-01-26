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    «Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»

    Руководство «Челси» готово пойти на прекращение сотрудничества с защитником Браниславом Ивановичем. Как сообщается, клуб разрешил 32-летнему сербу начать переговоры с «Зенитом». Сделка по трансферу игрока может быть оформлена в течение ближайших дней. При этом «Зенит» получит футболиста бесплатно. Ранее сообщалось, что Иванович в питерском клубе станет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

    В текущем сезоне серб провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: Daily Mail

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    26.01.2017 14:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 января 2017, 20:10

      Ну, Иваныч! Прилетай. Поглядим, чего ты стоишь )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 26 января 2017, 19:27

      я думаю погоды не испортит,но и не сделает зенит сильнее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 26 января 2017, 18:41

      Хороший вариант, а он то пойдёт, ток возраст большой, зато уровень высокий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 26 января 2017, 18:13

      Подойдет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 января 2017, 17:49

      конечно разрешил чтобы избавится от балласта Россия превращается в Китай не нужных игроков скупает пачками Спартак зачем то купил Адриано Зенит нацелился на Ивановича Рубин скупает иностранцев пачками Томь приглашает пенсионера из Италии, кто следующий!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Дима97 26 января 2017, 16:47

      все же лучше чем на лавке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 26 января 2017, 16:21

      да он еще в хорошей форме

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 января 2017, 16:16

      пару, тройку лет еще поиграет, надо брать

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 января 2017, 15:45

      время ушло

      -2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 января 2017, 15:18

      вэлкам) с Семиным хоть увидится в будущем

      -1
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