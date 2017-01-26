Кейн отказался от перехода в «Шанхай СИПГ»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отказался от варианта переезда в Китай. Как сообщается, в футболисте был заинтересован клуб «Шанхай СИПГ». Форвард в прошлом месяце продлил контракт со «шпорами», что не помешало китайцам попытаться приобрести игрока. Ранее появилась информация, что в Китае зарплата 23-летнего англичанина может составить 800 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Кейн провел в чемпионате Англии 17 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.