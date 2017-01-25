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    Агент заявил, что «Зенит» не идет на уступки по Ломбертсу, а игрок останется в команде

    Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что, вероятнее всего, его клиент не покинет стан петербургского клуба во время зимнего трансферного окна. По его словам, причиной этого является слишком высокая стоимость, которую сине-бело-голубые требуют от потенциальных покупателей.

    «Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в «Зените». Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен продавать бельгийца менее чем за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: ТАСС

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    25.01.2017 20:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 января 2017, 08:53

      не понимаю что они так вцепились за него ведь он и сам хочет уйти разве так можно столько лет верой правдой служил команде а они мурыжат человека поэтому никто к ним и не едет

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      Рейтинг: +26

      ivanirkutsk 26 января 2017, 07:37

      эх помню так классно играл в месте с губочаном ))) но возраст и травмы

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2017, 21:04

      Ну и отлично,Ломбертс нужный защитник.Это Смольникову надо или мозги вправить или продать.

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      Рейтинг: +7808

      BarStep > Gullit 76 25 января 2017, 21:21

      Лучше мозги вправить...

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      Рейтинг: +6306

      порт 25 января 2017, 20:35

      А с какого хрена клуб должен идти на уступки? Когда агент с игроком, при переподписании контракта, получали подьёмные получили круглую сумму, молчали, а сейчас вдруг запели.

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