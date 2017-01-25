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  • Агент заявил, что «Зенит» не идет на уступки по Ломбертсу, а игрок останется в команде

Агент заявил, что «Зенит» не идет на уступки по Ломбертсу, а игрок останется в команде

25 января 2017, 20:13
6

Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что, вероятнее всего, его клиент не покинет стан петербургского клуба во время зимнего трансферного окна. По его словам, причиной этого является слишком высокая стоимость, которую сине-бело-голубые требуют от потенциальных покупателей.

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в «Зените». Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен продавать бельгийца менее чем за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (6)
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порт
1485365723
А с какого хрена клуб должен идти на уступки? Когда агент с игроком, при переподписании контракта, получали подьёмные получили круглую сумму, молчали, а сейчас вдруг запели.
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Gullit 76
1485367477
Ну и отлично,Ломбертс нужный защитник.Это Смольникову надо или мозги вправить или продать.
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ivanirkutsk
1485405463
эх помню так классно играл в месте с губочаном ))) но возраст и травмы
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Garrincha58
1485410015
не понимаю что они так вцепились за него ведь он и сам хочет уйти разве так можно столько лет верой правдой служил команде а они мурыжат человека поэтому никто к ним и не едет
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