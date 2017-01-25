Агент заявил, что «Зенит» не идет на уступки по Ломбертсу, а игрок останется в команде

Футбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что, вероятнее всего, его клиент не покинет стан петербургского клуба во время зимнего трансферного окна. По его словам, причиной этого является слишком высокая стоимость, которую сине-бело-голубые требуют от потенциальных покупателей.

«Пока все идет к тому, что Ломбертс останется в «Зените». Завтра игрок отправляется вместе с командой на второй сбор в Испанию. Конечно, все еще может случиться, но клуб пока не идет на уступки по стоимости защитника», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен продавать бельгийца менее чем за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.