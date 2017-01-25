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    Адриано: «Рад, что Каррера считает меня не слабее Бакки»

    Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано обозначил свою основную мотивацию в стане красно-белых. Бывший футболист «Милана» 16 января заключил долгосрочное соглашение с московским клубом, которое вступает в силу с 25 января текущего года.

    «Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере.
    Каррера говорил, что я не слабее Бакки? Рад, что мне доверяет тренер, и что сказал эти слова. Что же до Бакки, то он отличный футболист, но сравнивать наш уровень не хочу. Тренер уже это сделал. Теперь я в «Спартаке», и хочу отблагодарить клуб за доверие», – заявил Адриано.

    Ранее футболист отметил, что планирует вернуться в состав сборной Бразилии.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.01.2017 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      baztazz 25 января 2017, 20:29

      слова то слова, что к чему увидим весной!)

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 25 января 2017, 19:03

      должен заиграть

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > спартак спартаков1 25 января 2017, 19:31

      Халка так не возносили до небес,как игрока скамейки! Если его игра будет соответствовать его завышенному самомнению,Спартаку повезло!

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 25 января 2017, 18:10

      Не возьмут его в сборную)) Парень в РФПЛ как белая ворона..В первых матчах ногу себе сломает на наших промерзших полях! Каждый бахвалится при приезде в РФПЛ,а потом зарубежом гадости говорят.

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