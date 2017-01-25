Адриано: «Рад, что Каррера считает меня не слабее Бакки»

Новичок «Спартака» нападающий Луис Адриано обозначил свою основную мотивацию в стане красно-белых. Бывший футболист «Милана» 16 января заключил долгосрочное соглашение с московским клубом, которое вступает в силу с 25 января текущего года.

«Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере.

Каррера говорил, что я не слабее Бакки? Рад, что мне доверяет тренер, и что сказал эти слова. Что же до Бакки, то он отличный футболист, но сравнивать наш уровень не хочу. Тренер уже это сделал. Теперь я в «Спартаке», и хочу отблагодарить клуб за доверие», – заявил Адриано.

Ранее футболист отметил, что планирует вернуться в состав сборной Бразилии.