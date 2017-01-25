Агент Олунги: «Китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться»

Футбольный агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы форварда «Юргордена» Майкла Олунги, рассказал подробности перехода своего клиента в китайский клуб «Гуйчжоу Жэньхэ». Напомним, в услугах футболиста также проявлял заинтересованность ЦСКА.

«Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство «Юргордена» надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением.

Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены ЦСКА, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – рассказал агент.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста в китайский клуб составила 4,2 миллиона евро.