Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Олунги: «Китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться»

    Футбольный агент Исраэль Ронин Кармо, представляющий интересы форварда «Юргордена» Майкла Олунги, рассказал подробности перехода своего клиента в китайский клуб «Гуйчжоу Жэньхэ». Напомним, в услугах футболиста также проявлял заинтересованность ЦСКА.

    «Клуб из Китая предложил более привлекательные условия для игрока, чем команда из России. Надо понимать, что руководство «Юргордена» надеялось получить как можно больше в ходе реализации данной сделки, поэтому Китай оказался наиболее приоритетным предложением.

    Не могу комментировать финансовые условия, которые были предложены ЦСКА, но китайцы сделали предложение, от которого невозможно было отказаться», – рассказал агент.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста в китайский клуб составила 4,2 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2017, 10:03

      Китай предложил после того, как ЦСКА отказался от игрока после просмотра.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11