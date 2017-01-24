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    Гунько – главный тренер «Спартака-2»

    Старший тренер молодежки «Спартака» Дмитрий Гунько возглавил вторую команду красно-белых. Помогать 40-летнему специалисту будут Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов, входившие вместе с ним в тренерский штаб дубля.

    Напомним, сегодня теперь уже экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов был назначен на пост рулевого молодежной сборной России.

    По итогам 24-х туров первенства ФНЛ вторая спартаковская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков и отставая от третьего места всего на пять баллов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.01.2017 21:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      mederator 29 января 2017, 12:07

      Удачи!.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 25 января 2017, 07:18

      Посидел :)

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