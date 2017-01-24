Гунько – главный тренер «Спартака-2»

Старший тренер молодежки «Спартака» Дмитрий Гунько возглавил вторую команду красно-белых. Помогать 40-летнему специалисту будут Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов, входившие вместе с ним в тренерский штаб дубля.

Напомним, сегодня теперь уже экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов был назначен на пост рулевого молодежной сборной России.

По итогам 24-х туров первенства ФНЛ вторая спартаковская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков и отставая от третьего места всего на пять баллов.