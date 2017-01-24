Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала

В поединке третьего тура Кубка африканских наций в группе С Кот-д'Ивуар с минимальным счетом проиграл Марокко и покинул турнир. В другом матче этого же квартета ДР Конго без особых проблем разобралась с Того.

Таким образом, конголезцы и марокканцы заняли соответственно первую и вторую строчку в таблице своей группы и теперь продолжат борьбу за трофей в четвертьфинале.

Примечательно, что нынешний главный тренер сборной Марокко – француз Эрве Ренар – приводил ивуарийцев к победе в Кубке африканских наций-2015. А в 2012 году он же выигрывал турнир с Замбией.

Кубок африканских наций. Группа С. 3-й тур

Марокко – Кот-д'Ивуар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Алиуи, 64.

Того – ДР Конго – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кабананга, 29; 0:2 – Мубеле, 54; 1:2 – Лаба, 69; 1:3 – М'Поку, 80.

Календарь Кубка африканских наций