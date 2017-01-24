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    Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала

    В поединке третьего тура Кубка африканских наций в группе С Кот-д'Ивуар с минимальным счетом проиграл Марокко и покинул турнир. В другом матче этого же квартета ДР Конго без особых проблем разобралась с Того.

    Таким образом, конголезцы и марокканцы заняли соответственно первую и вторую строчку в таблице своей группы и теперь продолжат борьбу за трофей в четвертьфинале.

    Примечательно, что нынешний главный тренер сборной Марокко – француз Эрве Ренар – приводил ивуарийцев к победе в Кубке африканских наций-2015. А в 2012 году он же выигрывал турнир с Замбией.

    Кубок африканских наций. Группа С. 3-й тур

    Марокко – Кот-д'Ивуар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Алиуи, 64.

    Того – ДР Конго – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кабананга, 29; 0:2 – Мубеле, 54; 1:2 – Лаба, 69; 1:3 – М'Поку, 80.

    Календарь Кубка африканских наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 25 января 2017, 00:23

      эх, нужна была ничья

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