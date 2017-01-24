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    Бенатиа не нужен «Баварии»

    Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не вернется в «Баварию». В Турине он играет на правах аренды. В Мюнхене не видят усиления в его лице.

    Бенатиа перебрался в «Баварию» из «Ромы» в 2014 году. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Но закрепиться в составе «Баварии» у него не получилось. По этой причине 29-летний футболист был отдан в аренду «Ювентусу».

    Ранее сообщалось об интересе к Бенатиа со стороны московского «Спартака». Сумма трансфера оценивалась в 19 миллионов евро.

    Источник: Kicker.de

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    24.01.2017 08:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 января 2017, 17:37

      Зря время потерял, но не со спортивной точки зрения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 января 2017, 21:05

      пусть остаётся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 24 января 2017, 10:16

      смотрел игры, как защитник он хорош, но в схему пепки не катил, неужели в схему карло не катит

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 января 2017, 09:09

      Мы не против его взять))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > сергей николаевич 24 января 2017, 10:13

      Да, забирайте, мы не против))

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 января 2017, 09:07

      Ну конечно, этот трансфер из Ромы был "коммерческой удачей" Пепа Гвардиолы, как же, мы помним))

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