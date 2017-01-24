Бенатиа не нужен «Баварии»

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа не вернется в «Баварию». В Турине он играет на правах аренды. В Мюнхене не видят усиления в его лице.

Бенатиа перебрался в «Баварию» из «Ромы» в 2014 году. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Но закрепиться в составе «Баварии» у него не получилось. По этой причине 29-летний футболист был отдан в аренду «Ювентусу».

Ранее сообщалось об интересе к Бенатиа со стороны московского «Спартака». Сумма трансфера оценивалась в 19 миллионов евро.