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    «Спартак» присматривает защитника в «Ювентусе» и «Лацио»

    Руководство «Спартака» рассматривает на роль центрального защитника двух кандидатов – Мехди Бенатиа из «Ювентуса» и Баштуша из «Лацио». Первый выступает за туринский клуб на правах аренды с лета 2016 года – контракт марокканского футболиста принадлежит мюнхенской «Баварии». До отъезда на чемпионате Германии он четыре сезона провел в Серии А, выступая за «Удинезе» и «Рому». В текущем сезоне он провел за «Юве» семь матчей в Серии А. Контракт 28-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2019 года.

    Баштуш принадлежит «Лацио» с лета 2016 года, куда он перешел из «Ростова». На его счету шесть матчей в Серии А.

    Источник: Известия

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    23.12.2016 06:03
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 24 декабря 2016, 00:59

      куда так много.и продавайте теперь пол состава.олько сыгрались

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 декабря 2016, 17:16

      Лучше Баштуш. В Италии практики нет у него особо. Конкуренции много. Бенатию вообще Бавария может вернуть. а так был бы самый сильный трансфер этого года. Хотя Бавария своих и в субаренду может сдавать, так что почему бы и нет.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 декабря 2016, 14:32

      Мехди по опытнее будет и вполне качественный игрок, главное чтоб Джуве отпустил... Но и если смогут подписать Баштуша будет тоже очень круто... Он ещё по Ростову запомнился, качественный игрок, даже более чем...

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 декабря 2016, 11:50

      Юве Бенатиа не отпустит у них полный лазарет защитников, Баштуша подписать могут, но нужен ли он Спартаку?

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 декабря 2016, 11:23

      Согласен просто Баштуша. Ничего особенного. В ФНЛ таких полно.

      -1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:04

      все равно купят Березуцкого

      -1
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 23 декабря 2016, 10:47

      Хорошие игроки! Нам бы пригодились.

      1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 23 декабря 2016, 10:47

      наверное уже начали отмечать новый год

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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 23 декабря 2016, 10:30

      Придется выложить неплохие деньги!!

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 декабря 2016, 10:19

      Спарта решил наконец то стать чемпионом?

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