«Спартак» присматривает защитника в «Ювентусе» и «Лацио»

Руководство «Спартака» рассматривает на роль центрального защитника двух кандидатов – Мехди Бенатиа из «Ювентуса» и Баштуша из «Лацио». Первый выступает за туринский клуб на правах аренды с лета 2016 года – контракт марокканского футболиста принадлежит мюнхенской «Баварии». До отъезда на чемпионате Германии он четыре сезона провел в Серии А, выступая за «Удинезе» и «Рому». В текущем сезоне он провел за «Юве» семь матчей в Серии А. Контракт 28-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2019 года.

Баштуш принадлежит «Лацио» с лета 2016 года, куда он перешел из «Ростова». На его счету шесть матчей в Серии А.