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«Спартак» присматривает защитника в «Ювентусе» и «Лацио»

23 декабря 2016, 06:03
18

Руководство «Спартака» рассматривает на роль центрального защитника двух кандидатов – Мехди Бенатиа из «Ювентуса» и Баштуша из «Лацио». Первый выступает за туринский клуб на правах аренды с лета 2016 года – контракт марокканского футболиста принадлежит мюнхенской «Баварии». До отъезда на чемпионате Германии он четыре сезона провел в Серии А, выступая за «Удинезе» и «Рому». В текущем сезоне он провел за «Юве» семь матчей в Серии А. Контракт 28-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2019 года.

Баштуш принадлежит «Лацио» с лета 2016 года, куда он перешел из «Ростова». На его счету шесть матчей в Серии А.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ювентус Лацио Бавария Бенатиа Медхи Баштуш
Комментарии (18)
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КЭТиК
1482471012
Каррера знает как получить откат в итальянском футболе, вот и тянет всех оттуда.
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Фан666
1482475464
Ага, депай уже в Спартаке разминается похоже, ну и Бенатиа за ним уже сумки собирает, Спартак это же их мечта. Скоро к за ними и Фабрегас подтянется
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hellkid
1482475485
в плане адаптации лучше Баштуш, в России уже играл, проблем быть не должно
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VVM1964
1482476665
БЫЛО БЫ КРУТО , НО ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ .
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сергей николаевич
1482477208
Только не Баштуша(((
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whitenigger24
1482479276
Хорошие игроки! Нам бы пригодились.
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hodyrev
1482480273
все равно купят Березуцкого
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RedWhiteFans2
1482481430
Согласен просто Баштуша. Ничего особенного. В ФНЛ таких полно.
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alexis02lion
1482502572
Лучше Баштуш. В Италии практики нет у него особо. Конкуренции много. Бенатию вообще Бавария может вернуть. а так был бы самый сильный трансфер этого года. Хотя Бавария своих и в субаренду может сдавать, так что почему бы и нет.
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спартак спартаков1
1482530380
куда так много.и продавайте теперь пол состава.олько сыгрались
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