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  • Чанов: «Из первой команды ЦСКА меня убрали по возрасту. И тогда было очень больно»

Чанов: «Из первой команды ЦСКА меня убрали по возрасту. И тогда было очень больно»

23 января 2017, 08:54
8

Новый тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал о причинах своего ухода из ЦСКА. Как отметил специалист, в армейском клубе у него не было возможности работать с основной командой из-за своего возраста. В этом году Чанову исполняется 66 лет.

«Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило. С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству «Арсенала» за то, что не стали смотреть в паспорт.

Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...

ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту – так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего – сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня», – заявил Чанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА
Комментарии (8)
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vladimir-7
1485155517
Ну а, что В.Чанов хочет, ему 66 лет, в ЦСКА есть Овчинников, иметь двух тренеров вратарей в трудное финансовое время, это большая роскошь.
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bset
1485156399
Как в молодежку ушел, сразу пошли сильные вратари оттуда в основу пробиваться
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VikNMar
1485159620
Когда то надо и на пенсию уходить ........
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Русик292
1485161911
Бывает
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vovan55
1485162568
ну...удачи...
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nemolod
1485165939
Он не одинок-у меня три знакомых,одному из которых 70,а двум другим за 80 и которые все работают,хотя все материально обеспечены! И на мой вопрос,что их так тянет на работу,все доверительно ответили,что дома их достали жены своим гудением и нытьем!
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за ЦСКА с 1980г
1485189436
У мужика бьёт фонтаном,а мы его на пенсию..Не справедливо..
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