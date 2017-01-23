Чанов: «Из первой команды ЦСКА меня убрали по возрасту. И тогда было очень больно»

Новый тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал о причинах своего ухода из ЦСКА. Как отметил специалист, в армейском клубе у него не было возможности работать с основной командой из-за своего возраста. В этом году Чанову исполняется 66 лет.

«Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило. С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству «Арсенала» за то, что не стали смотреть в паспорт.

Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...

ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту – так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего – сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня», – заявил Чанов.