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    Чанов: «Из первой команды ЦСКА меня убрали по возрасту. И тогда было очень больно»

    Новый тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов рассказал о причинах своего ухода из ЦСКА. Как отметил специалист, в армейском клубе у него не было возможности работать с основной командой из-за своего возраста. В этом году Чанову исполняется 66 лет.

    «Несмотря на возраст, всегда хочется достичь чего-то большего. И у меня желание снова поработать в высшей лиге перевесило. С 95 года я был именно в первой команде. В школе и в молодежке адреналина не хватало. Так что спасибо огромное руководству «Арсенала» за то, что не стали смотреть в паспорт.

    Прощаться с ЦСКА было очень трудно. Провел там 20 с лишним лет. Никаких препятствий не чинили. Только попросили передать дела преемнику в дубле, что я и сделал. С Гинером встретились в коридоре, обнялись...

    ЦСКА я за все искренне благодарен, ведь я стал известным тренером именно благодаря этому клубу. Но из первой команды меня убрали по возрасту – так было озвучено. И тогда мне было очень больно. А сейчас хочется доказать, что я еще в порядке. Из меня энергия бьет бешеным фонтаном! В школе работы иной раз было даже больше, и ничего – сил хватало. При этом понимаю, что это последний мой заход в высшую лигу. Лебединая песня», – заявил Чанов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 08:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 января 2017, 19:37

      У мужика бьёт фонтаном,а мы его на пенсию..Не справедливо..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 января 2017, 13:05

      Он не одинок-у меня три знакомых,одному из которых 70,а двум другим за 80 и которые все работают,хотя все материально обеспечены! И на мой вопрос,что их так тянет на работу,все доверительно ответили,что дома их достали жены своим гудением и нытьем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 23 января 2017, 12:09

      ну...удачи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Русик292 23 января 2017, 11:58

      Бывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 января 2017, 11:20

      Когда то надо и на пенсию уходить ........

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2017, 10:26

      Как в молодежку ушел, сразу пошли сильные вратари оттуда в основу пробиваться

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2017, 10:11

      Ну а, что В.Чанов хочет, ему 66 лет, в ЦСКА есть Овчинников, иметь двух тренеров
      вратарей в трудное финансовое время, это большая роскошь.

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro > vladimir-7 23 января 2017, 11:22

      Нашел кого сравнить.

      1
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