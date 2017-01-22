«Анжи» хочет сохранить Беленова и Обертана

«Анжи» намерен сохранить в составе голкипера Александра Беленова и нападающего Габриэля Обертана. Напомним, ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем махачкалинский клуб планирует расстаться с ведущими игроками.

«Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату. Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб.

Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке», – сообщили в пресс-службе «Анжи».

В нынешнем сезоне чемпионата России Беленов пропустил 19 голов в 16 матчах. На счету Обертана один гол в семи матчах.