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Борис Игнатьев: «Задача «Торпедо» – выход в ФНЛ»

22 января 2017, 16:07
3

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о целях команды, а также о финансовом состоянии клуба. Напомним, что москвичи занимают четвертую позицию в зоне «Центр» ПФЛ, отставая от лидера на четыре очка.

– Как сейчас обстоят финансовые дела «Торпедо»?

– Пока у нас есть определенные долги, что не позволяет нам усилиться, решить кадровые проблемы. По мелочи у нас все есть. «Торпедо» ставит перед собой задачу закончить этот чемпионат на первом месте и выйти в ФНЛ. Считаем, нам может хватить ресурсов для достижения такой цели.

– Но что будете делать с таким финансированием в ФНЛ?

– Да, с таким бюджетом в первой лиге существовать невозможно. Потому мы и надеемся на спонсоров, на московские власти, которые помнят, что «Торпедо» – это бренд, это история, победы. Армия болельщиков ждет, когда команда вернется на круги своя.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Игнатьев Борис
Комментарии (3)
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polyshuk23
1485091613
Тукманова уберите с поста президента ,и все у вас получица о выходе в фнл
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Александр52
1485099942
Удачи тебе Торпедо.
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афоня72
1496297391
Торпедо, Арарат? Кто ещё из одной зоны хочет в ФНЛ???
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