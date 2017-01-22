Борис Игнатьев: «Задача «Торпедо» – выход в ФНЛ»

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о целях команды, а также о финансовом состоянии клуба. Напомним, что москвичи занимают четвертую позицию в зоне «Центр» ПФЛ, отставая от лидера на четыре очка.

– Как сейчас обстоят финансовые дела «Торпедо»?

– Пока у нас есть определенные долги, что не позволяет нам усилиться, решить кадровые проблемы. По мелочи у нас все есть. «Торпедо» ставит перед собой задачу закончить этот чемпионат на первом месте и выйти в ФНЛ. Считаем, нам может хватить ресурсов для достижения такой цели.

– Но что будете делать с таким финансированием в ФНЛ?

– Да, с таким бюджетом в первой лиге существовать невозможно. Потому мы и надеемся на спонсоров, на московские власти, которые помнят, что «Торпедо» – это бренд, это история, победы. Армия болельщиков ждет, когда команда вернется на круги своя.