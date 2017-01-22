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    Борис Игнатьев: «Задача «Торпедо» – выход в ФНЛ»

    Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о целях команды, а также о финансовом состоянии клуба. Напомним, что москвичи занимают четвертую позицию в зоне «Центр» ПФЛ, отставая от лидера на четыре очка.

    – Как сейчас обстоят финансовые дела «Торпедо»?

    – Пока у нас есть определенные долги, что не позволяет нам усилиться, решить кадровые проблемы. По мелочи у нас все есть. «Торпедо» ставит перед собой задачу закончить этот чемпионат на первом месте и выйти в ФНЛ. Считаем, нам может хватить ресурсов для достижения такой цели.

    – Но что будете делать с таким финансированием в ФНЛ?

    – Да, с таким бюджетом в первой лиге существовать невозможно. Потому мы и надеемся на спонсоров, на московские власти, которые помнят, что «Торпедо» – это бренд, это история, победы. Армия болельщиков ждет, когда команда вернется на круги своя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2017 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 июня 2017, 09:09

      Торпедо, Арарат? Кто ещё из одной зоны хочет в ФНЛ???

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 января 2017, 18:45

      Удачи тебе Торпедо.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 22 января 2017, 16:26

      Тукманова уберите с поста президента ,и все у вас получица о выходе в фнл

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