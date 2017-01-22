Туран не намерен уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран дал понять, что не собирается в ближайшее время покидать каталонский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах турецкого хавбека заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шэньхуа».

«Я играю в одной из лучших команд в мире. Стараюсь быть важной частью этого клуба. Думаю, у меня получается.

Я очень счастлив выступать за «Барселону». Мой контракт истекает тогда, когда мне будет 33 года. И я хочу полностью отработать его», – сказал Туран.

Нынешнее соглашение Турана с «Барселоной» рассчитано до лета 2020 года.