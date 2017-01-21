Источник: Луценко сменит «Динамо» на тульский «Арсенал»

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко продолжит карьеру в тульском «Арсенале». По информации источника, 29-летний россиянин присоединится к «канонирам» на втором сборе, который пройдет в Турции. При этом не сообщается, на какой основе футболист пополнит новую команду – арендной или постоянной.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 миллион евро. Напомним, Луценко стал игроком «Динамо» летом 2016 года. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб в ФНЛ 18 матчей, в которых забил три гола.