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    Источник: Луценко сменит «Динамо» на тульский «Арсенал»

    Нападающий «Динамо» Евгений Луценко продолжит карьеру в тульском «Арсенале». По информации источника, 29-летний россиянин присоединится к «канонирам» на втором сборе, который пройдет в Турции. При этом не сообщается, на какой основе футболист пополнит новую команду – арендной или постоянной.

    По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 миллион евро. Напомним, Луценко стал игроком «Динамо» летом 2016 года. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб в ФНЛ 18 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 18:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 22 января 2017, 02:33

      идиотизм какой-то...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 19:08

      Еще не пришел, да и откуда лимон евро у Арсенала???

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