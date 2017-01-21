Клопп сыграл в пинг-понг против Фирмино и Коутиньо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сыграл в настольный теннис против своих подопечных – Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо. Отметим, что в напарниках у немецкого специалиста был профессиональный игрок в пинг-понг.

Добавим, что сегодня «Ливерпуль» в рамках 22-го тура АПЛ проиграл «Суонси» (2:3), прервав 17-матчевую серию без поражений на домашнем стадионе «Энфилд Роуд». На данный момент красные, набрав 45 очков, располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.