«Оренбург» не ведет переговоры с Александром Глебом

В руководстве «Оренбурга» прокомментировали информацию о возможном переходе в команду полузащитника Александра Глеба. Ранее сообщалось, что бывший игрок «Барселоны» имеет варианты продолжения карьеры и в Турции.

«Мне ничего неизвестно о возможном переходе Александра Глеба в наш клуб. В жизни, конечно, все может быть, но мы не выходили на контакт с этим футболистом.

Первый сбор отлично проходит, в хороших условиях, команда вся на месте, кого хотели, на этом сборе посмотрели, имена называть не буду. Последняя игра будет сегодня, так что после нее можно будет делать выводы. Мы пока не приняли решение, какие новички будут в команде. Время еще есть, думаю, 22 числа примем решение», – заявил президент клуба Василий Столыпин.

В прошедшем сезоне Глеб в составе БАТЭ провел шесть матчей в чемпионате Белоруссии, в которых отметился двумя голевыми передачами.