Нету: «У «Зенита» очень сильный уровень обороны»

Защитник «Зенита» Луиш Нету выразил уверенность, что команда обладает сильной линией обороны. Португалец отметил и высокую интенсивность тренировок на зимнем сборе в ОАЭ.

«Достаточно тяжелый сбор, очень много нагрузки физической и в то же время много матчей играем. Стараемся выиграть в каждой игре и готовимся к предстоящему матчу. Считаю, наша команда хорошо работает, хорошо реагирует на нагрузки, который предлагает тренерский штаб. Будем продолжать работать в том же духе.

На мой взгляд, у нас очень сильный уровень обороны, очень сильный подбор игроков. Николас Ломбертс — очень опытный игрок, очень долго в клубе находится. Вукашин Йованович, который, наоборот, молодой, но в то же время качественный и хороший защитник. С Доменико Кришито мне очень комфортно играть тоже, он универсальный игрок, может сыграть слева и в центре обороны. Новосельцев — тоже очень хороший игрок, но, к сожалению, он травмирован на этих сборах, поэтому мы с ним не так часто на поле были вместе. У нас очень сильный уровень обороны. Мне без разницы, с кем играть, со всеми комфортно», – заявил Нету.

Отметим, что по итогам 17 туров РФПЛ «Зенит» пропустил 13 голов. На данный момент команда занимает в турнирной таблице второе место.