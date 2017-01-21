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    Нету: «У «Зенита» очень сильный уровень обороны»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету выразил уверенность, что команда обладает сильной линией обороны. Португалец отметил и высокую интенсивность тренировок на зимнем сборе в ОАЭ.

    «Достаточно тяжелый сбор, очень много нагрузки физической и в то же время много матчей играем. Стараемся выиграть в каждой игре и готовимся к предстоящему матчу. Считаю, наша команда хорошо работает, хорошо реагирует на нагрузки, который предлагает тренерский штаб. Будем продолжать работать в том же духе.

    На мой взгляд, у нас очень сильный уровень обороны, очень сильный подбор игроков. Николас Ломбертс — очень опытный игрок, очень долго в клубе находится. Вукашин Йованович, который, наоборот, молодой, но в то же время качественный и хороший защитник. С Доменико Кришито мне очень комфортно играть тоже, он универсальный игрок, может сыграть слева и в центре обороны. Новосельцев — тоже очень хороший игрок, но, к сожалению, он травмирован на этих сборах, поэтому мы с ним не так часто на поле были вместе. У нас очень сильный уровень обороны. Мне без разницы, с кем играть, со всеми комфортно», – заявил Нету.

    Отметим, что по итогам 17 туров РФПЛ «Зенит» пропустил 13 голов. На данный момент команда занимает в турнирной таблице второе место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2017 10:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 21 января 2017, 17:32

      Нету за пол сезона :8 жёлтых карточек и 1 красная , замечательный центральный защитник . "Сильная линия обороны"

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 января 2017, 13:59

      ДА БЫЛ БЫ ГАРАЙ БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 21 января 2017, 13:50

      Ахаха непроходимая. С суперскиловым либеро Нету.
      В Зените вечная проблема с центральными защитниками. Гарай да, был крут, жаль что ушел. Ломбертс к сожалению уже не тот. Новосельцев и Йованович пока не понятно на что способны. Кришито в центре не так уж и надёжен. Сам Нету это вообще эпик фейл.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Nevsky_RU 21 января 2017, 14:07

      Верно говоришь

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 11:55

      Нету НЕТУ у Зенита обороны! проходной двор

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 11:13

      Была хорошая оборона, пока Нету не приобрели и Лодыгина в раму не поставили.

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      Рейтинг: +4934

      polt 21 января 2017, 10:59

      Особенно Нету и Новосельцев.

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