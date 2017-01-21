Агент Феррейра-Карраско предупредил «Атлетико», что имеет несколько предложений по игроку

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может сменить клубную прописку. Агент бельгийца предупредил «матрасников», что имеет несколько предложений от команд из АПЛ. В нынешнем контракте хавбека присутствует пункт по отступным, которые составляют 86 миллионов фунтов стерлингов. Однако пока ни один из клубов не проявил готовность заплатить данную сумму.

В текущем сезоне Феррейра-Карраско провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.