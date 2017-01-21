«Сток Сити» купил у «Вест Бромвича» Бераино за 14 миллионов

Нападающий «Вест Бромвича» Саидо Бераино стал игроком «Сток Сити». Как сообщает официальный сайт «гончаров», 23-летний англичанин подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный на 5,5 лет. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро, однако может вырасти еще на 3 миллиона в зависимости от выступлений игрока.

Отметим, что форвард является воспитанником «Вест Бромвича». В нынешнем сезоне Бераино провел за «сорок» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился забитыми мячами.

Добавим, что на данный момент «Сток Сити», имея в активе 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и находится на одну строчку ниже «Вест Бромвича».

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