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    «Сток Сити» купил у «Вест Бромвича» Бераино за 14 миллионов

    Нападающий «Вест Бромвича» Саидо Бераино стал игроком «Сток Сити». Как сообщает официальный сайт «гончаров», 23-летний англичанин подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный на 5,5 лет. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро, однако может вырасти еще на 3 миллиона в зависимости от выступлений игрока.

    Отметим, что форвард является воспитанником «Вест Бромвича». В нынешнем сезоне Бераино провел за «сорок» в АПЛ четыре матча, в которых не отметился забитыми мячами.

    Добавим, что на данный момент «Сток Сити», имея в активе 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии и находится на одну строчку ниже «Вест Бромвича».

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Сток Сити»

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    21.01.2017 01:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +264

      McDuff 21 января 2017, 12:05

      "Бераино провел за «сорок»"
      он играл за дроздов, сороки - Ньюкасл

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 21 января 2017, 09:58

      оп оп бераино

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 января 2017, 09:45

      Усиляют конкуренцию в атаке, хотя там и так не хило. Для него плюс, надоело видимо сидеть под Рондоном. А у гончаров по ходу таки скоро уйдёт на повышение Арнаутович, а то и Крауча куда-то на время пристроят. Хотя надо вратаря брать, а то Лее Грант это круто, но мало, тем более он вроде снова в аренду ушёл.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 января 2017, 08:24

      Устраняют конкурента.

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