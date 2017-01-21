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    Примера. «Лас-Пальмас», оставшись вдесятером, не смог обыграть «Депортиво»

    В первом матче 19-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» довольствовался ничьей в поединке с «Депортиво».

    Хозяева открыли счет на 13-й минуте, отличился Матео Гарсия. Однако после перерыва, на 69-й минуте, гол за гостей забил Флорин Андоне, а «Лас Пальмас» вдобавок остался вдесятером после удаления на 77-й минуте Артилеса Айтами. До конца встречи счет так и не изменился.

    Таким образом, «Лас Пальмас» с 25-ю очками расположился на десятом месте турнирной таблицы Примеры, а «Депортиво», имея в своем активе 19 баллов, идет на пятнадцатой позиции.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Лас-Пальмас – Депортиво – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гарсия, 13; 1:1 – Андоне, 69.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 00:50
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