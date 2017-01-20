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    Калинич отказался от предложения «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в 48 миллионов

    Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич отказался переходить в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По информации источника, китайский клуб предложил 29-летнему хорвату четырехлетний контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро, однако получил отказ.

    «Меня все устраивает в «Фиорентине». Я счастлив находиться в этом клубе», – сказал Калинич.

    Напомним, ранее сообщалось, что итальянский клуб был готов отпустить футболиста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 45 миллионов. В нынешнем сезоне Калинич провел за «Фиорентину» в Серии А 19 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: Skysports

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    20.01.2017 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 21 января 2017, 00:36

      Мужчина!

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