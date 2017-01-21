АПЛ. Дубль Льоренте помог «Суонси» одержать первую победу над «Ливерпулем» на «Энфилде»

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах потерпел поражение от «Суонси» – 2:3. Отметим, что основные действия развернулись во втором тайме, куда уместились все забитые мячи. Дублями в составе команд отметились Фернандо Льоренте и Роберто Фирмино.

Таким образом, «Суонси» одержал первую победу над «Ливерпулем» на «Энфилд Роуд» в рамках АПЛ. Этот успех позволил команде покинуть зону вылета. «Ливерпуль» продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Ливерпуль – Суонси– 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Льоренте, 48; 0:2 – Льоренте, 52; 1:2 – Фирмино, 55; 2:2 – Фирмино, 69; 2:3 – Сигурдссон, 74.

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