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    АПЛ. Дубль Льоренте помог «Суонси» одержать первую победу над «Ливерпулем» на «Энфилде»

    В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах потерпел поражение от «Суонси» – 2:3. Отметим, что основные действия развернулись во втором тайме, куда уместились все забитые мячи. Дублями в составе команд отметились Фернандо Льоренте и Роберто Фирмино.

    Таким образом, «Суонси» одержал первую победу над «Ливерпулем» на «Энфилд Роуд» в рамках АПЛ. Этот успех позволил команде покинуть зону вылета. «Ливерпуль» продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Ливерпуль – Суонси– 2:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Льоренте, 48; 0:2 – Льоренте, 52; 1:2 – Фирмино, 55; 2:2 – Фирмино, 69; 2:3 – Сигурдссон, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 17:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 21 января 2017, 18:46

      Челси вперёд!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 января 2017, 18:44

      Матч не видел, но результат невероятен((
      С другой стороны, после подобных матчей велика вероятность выдать хороший отрезок чемпа.. вперед Ливер!

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 21 января 2017, 18:34

      Это наш шанс сократить отрыв. Лишь бы не ложанулись со Стоком.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 января 2017, 17:56

      Вот те бабушка и Юрьев день!)

      0
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      Рейтинг: +295

      Unlucky_Ev. 21 января 2017, 17:51

      В этом матче оборону Ливерпуля успешно могли заменить Тренировочные Конусы.

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