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  • Кононов: «Такого понимания футбола, как у Широкова, нет ни у кого в России»

Кононов: «Такого понимания футбола, как у Широкова, нет ни у кого в России»

20 января 2017, 19:01
9

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своим мнением о Романе Широкове, с которым знаком по совместной работе в кубанском клубе.

Ранее сообщалось, что Широков может возобновить карьеру игрока в «Урале», однако Роман отказался от предложения и решил сконцентрироваться на профсоюзной работе.

«Широков способен выполнять на поле большой объем работы, а его способность читать игру известна всем. Роман всегда будет выделяться на поле. Всегда! В любом возрасте и в любой команде по примеру того же Франческо Тотти. Футболистов с таким пониманием футбола и исполнением, как у Широкова, в России на данный момент я не вижу», – резюмировал Кононов.

Напомним, что последним клубом в карьере Романа Широкова был ЦСКА, после ухода из которого экс-капитан сборной России возглавил Общероссийский профсоюз футболистов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман Кононов Олег
Комментарии (9)
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doktor 100
1484928430
Что же вы его тогда отдали ? С Тотти его вообще равнять нельзя.
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Зэб
1484929816
Аршавин не менее умный футболист,чем Широков.Неоднократно доказывал это в Зените,в сборной и Арсенале.Достойны уважения оба.А если копнуть в истории можем вспомнить много футболистов.
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Zeff
1484931405
Широков, всего лишь очень бледная тень Аршавина.
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каа
1484932306
Широков безусловно был "мозгом" на поле...Жулиано очень близок по стилю и чтению игры... а еще был Эльм у армейцев ...
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афоня72
1484933341
Годы берут своё.
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Gullit 76
1484935433
При чём тут Тотти?Я его уважаю,но он чистый нап .Шир под нап,как можно сравнивать?Тогда карлос лучше пеле!
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Giletka
1484951306
Пару сезонов действительно был на очень высоком уровне, а потом в основном пешком ходил и ножки из борьбы убирал, слишком большая цена за ту самую "гениальность".
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Argon
1485107200
Понимать футбол и играть в него не совсем одно и тоже. Играющего Широкова я в последний раз видел в Краснодаре. В ЦСКА он штаны протирал.
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