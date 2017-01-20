Кононов: «Такого понимания футбола, как у Широкова, нет ни у кого в России»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своим мнением о Романе Широкове, с которым знаком по совместной работе в кубанском клубе.

Ранее сообщалось, что Широков может возобновить карьеру игрока в «Урале», однако Роман отказался от предложения и решил сконцентрироваться на профсоюзной работе.

«Широков способен выполнять на поле большой объем работы, а его способность читать игру известна всем. Роман всегда будет выделяться на поле. Всегда! В любом возрасте и в любой команде по примеру того же Франческо Тотти. Футболистов с таким пониманием футбола и исполнением, как у Широкова, в России на данный момент я не вижу», – резюмировал Кононов.

Напомним, что последним клубом в карьере Романа Широкова был ЦСКА, после ухода из которого экс-капитан сборной России возглавил Общероссийский профсоюз футболистов.