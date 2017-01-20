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    Кононов: «Такого понимания футбола, как у Широкова, нет ни у кого в России»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своим мнением о Романе Широкове, с которым знаком по совместной работе в кубанском клубе.

    Ранее сообщалось, что Широков может возобновить карьеру игрока в «Урале», однако Роман отказался от предложения и решил сконцентрироваться на профсоюзной работе.

    «Широков способен выполнять на поле большой объем работы, а его способность читать игру известна всем. Роман всегда будет выделяться на поле. Всегда! В любом возрасте и в любой команде по примеру того же Франческо Тотти. Футболистов с таким пониманием футбола и исполнением, как у Широкова, в России на данный момент я не вижу», – резюмировал Кононов.

    Напомним, что последним клубом в карьере Романа Широкова был ЦСКА, после ухода из которого экс-капитан сборной России возглавил Общероссийский профсоюз футболистов.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.01.2017 19:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1168

      Argon 22 января 2017, 20:46

      Понимать футбол и играть в него не совсем одно и тоже. Играющего Широкова я в последний раз видел в Краснодаре. В ЦСКА он штаны протирал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79

      Giletka 21 января 2017, 01:28

      Пару сезонов действительно был на очень высоком уровне, а потом в основном пешком ходил и ножки из борьбы убирал, слишком большая цена за ту самую "гениальность".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2017, 21:03

      При чём тут Тотти?Я его уважаю,но он чистый нап .Шир под нап,как можно сравнивать?Тогда карлос лучше пеле!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2017, 20:29

      Годы берут своё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 января 2017, 20:11

      Широков безусловно был "мозгом" на поле...Жулиано очень близок по стилю и чтению игры... а еще был Эльм у армейцев ...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 января 2017, 19:56

      Широков, всего лишь очень бледная тень Аршавина.

      -3
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      Рейтинг: +63

      barca9651 > Zeff 20 января 2017, 23:18

      причем тут Аршавин вообще? абсолютно разные позиции игроков и роли в игре

      1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 20 января 2017, 19:30

      Аршавин не менее умный футболист,чем Широков.Неоднократно доказывал это в Зените,в сборной и Арсенале.Достойны уважения оба.А если копнуть в истории можем вспомнить много футболистов.

      3
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 19:07

      Что же вы его тогда отдали ?

      С Тотти его вообще равнять нельзя.

      1
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