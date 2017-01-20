Тошич: «За чемпионство в РФПЛ поборются «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвав коллективы, которые, по его мнению, претендуют на первое место по итогам текущего сезона в РФПЛ.

«Пока идем на третьем месте, но для нас абсолютно ничего не потеряно. Впереди почти половина чемпионата, за это время расстановка сил в турнирной таблице может серьезно измениться. Мы уже не раз показывали, как можно по ходу сезона ликвидировать отставание от других команд. Верю, что и на сей раз ЦСКА развернет ситуацию в свою пользу. Это вполне реально – главное, чтобы все футболисты были здоровы. Тогда будет легче решить нашу задачу.

Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА. Спартаковцы лидируют, у них есть преимущество в очках, это значит, что на данный момент у этой команды наиболее комфортная турнирная ситуация. И все же, повторю, ничего еще не ясно, самое интересное впереди. «Зенит» и мы пока в роли догоняющих, но у наших команд очень большой опыт борьбы за золото», — сказал серб.

Напомним, что по итогам 17-ти туров в таблице лидирует «Спартак», вторым идет «Зенит», а на третьей строчке расположился ЦСКА. Последние отстают от лидера на восемь очков.