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  • Тошич: «За чемпионство в РФПЛ поборются «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

Тошич: «За чемпионство в РФПЛ поборются «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

20 января 2017, 12:48
19

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвав коллективы, которые, по его мнению, претендуют на первое место по итогам текущего сезона в РФПЛ.

«Пока идем на третьем месте, но для нас абсолютно ничего не потеряно. Впереди почти половина чемпионата, за это время расстановка сил в турнирной таблице может серьезно измениться. Мы уже не раз показывали, как можно по ходу сезона ликвидировать отставание от других команд. Верю, что и на сей раз ЦСКА развернет ситуацию в свою пользу. Это вполне реально – главное, чтобы все футболисты были здоровы. Тогда будет легче решить нашу задачу.

Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА. Спартаковцы лидируют, у них есть преимущество в очках, это значит, что на данный момент у этой команды наиболее комфортная турнирная ситуация. И все же, повторю, ничего еще не ясно, самое интересное впереди. «Зенит» и мы пока в роли догоняющих, но у наших команд очень большой опыт борьбы за золото», — сказал серб.

Напомним, что по итогам 17-ти туров в таблице лидирует «Спартак», вторым идет «Зенит», а на третьей строчке расположился ЦСКА. Последние отстают от лидера на восемь очков.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (19)
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doktor 100
1484905871
Трудновато армейцам будет надо еще команду настроить
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Lester84
1484908782
Оптимизм - это хорошо. Но надо смотреть правде в глаза. Зенит со Спартаком в первой половине сезона смотрелись сильнее. И в зимнее ТО они усилились как минимум 4-мя футболистами. У нас же пока ни одного трансфера за зиму. Возвраты из аренды - не в счет. Каким бы сильным не был костяк команды - без ротации и конкуренции в составе силенок на чемпионство в этом году не хватит. Увы!
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sergkrasnodar23
1484911196
без укрепления состава ничего им не светит. первый месяц будут говорить, что еще не привыкли к темпу, а потом скажут что год был тяжелый и все устали. и в конце сезона братья Березуцкие унесут на себе Игнашевича.
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VVM1964
1484913104
С ЦСКА МНЕ КАЖЕТСЯ ОН ПОГОРЯЧИЛСЯ , ХОТЯ КОНЕЧНО " ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ " , НО ПРЕДПОСЫЛОК К ЭТОМУ НЕ ВИЖУ .
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vladimir-7
1484915392
Не нужно забывать о Краснодаре, Тереке и Амкаре, а там как сложится и у Ростова.
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a-rakhmatov
1484916634
Коням будет тяжело вырвать опять чемпионство)))
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pntrz
1484917026
Краснодар нельзя снимать со счетов
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alexis02lion
1484918675
О. Снова наш прорицатель. Уже Спартак обыграли и на первом месте побывали. Новый перл.
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Urry
1484918906
Зенит вперед
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alexis02lion
1484918912
Да Зенит и Спартак. Они трансферную войну ведут, сильно укрепились. Одного опыта ЦСКА мало. Лёни нет и всё, у белоруса авторитета и опыта меньше. Как будто у БАТЭ такие же сильные соперники были. У Луческу больше опыта в таких битвах, Донецк против Киева это всегда интересно, а в царстве Лукашенко такого нет и вряд ли скоро будет.
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