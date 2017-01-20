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    Тошич: «За чемпионство в РФПЛ поборются «Спартак», «Зенит» и ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвав коллективы, которые, по его мнению, претендуют на первое место по итогам текущего сезона в РФПЛ.

    «Пока идем на третьем месте, но для нас абсолютно ничего не потеряно. Впереди почти половина чемпионата, за это время расстановка сил в турнирной таблице может серьезно измениться. Мы уже не раз показывали, как можно по ходу сезона ликвидировать отставание от других команд. Верю, что и на сей раз ЦСКА развернет ситуацию в свою пользу. Это вполне реально – главное, чтобы все футболисты были здоровы. Тогда будет легче решить нашу задачу.

    Борьба за первое место развернется между тремя клубами – «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА. Спартаковцы лидируют, у них есть преимущество в очках, это значит, что на данный момент у этой команды наиболее комфортная турнирная ситуация. И все же, повторю, ничего еще не ясно, самое интересное впереди. «Зенит» и мы пока в роли догоняющих, но у наших команд очень большой опыт борьбы за золото», — сказал серб.

    Напомним, что по итогам 17-ти туров в таблице лидирует «Спартак», вторым идет «Зенит», а на третьей строчке расположился ЦСКА. Последние отстают от лидера на восемь очков.

    Источник: Бобсоккер

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    20.01.2017 12:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 20 января 2017, 21:52

      Хотелось бы верить.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:31

      Это всего лишь его мнение, а по итогу скорее всего Краснодар и Терек им снизу постучат, а то и внезапно Ростов с Рубином и всё даже Лиги Европы не будет.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:28

      Да Зенит и Спартак. Они трансферную войну ведут, сильно укрепились. Одного опыта ЦСКА мало. Лёни нет и всё, у белоруса авторитета и опыта меньше. Как будто у БАТЭ такие же сильные соперники были. У Луческу больше опыта в таких битвах, Донецк против Киева это всегда интересно, а в царстве Лукашенко такого нет и вряд ли скоро будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 января 2017, 16:28

      Зенит вперед

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:24

      О. Снова наш прорицатель. Уже Спартак обыграли и на первом месте побывали. Новый перл.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 20 января 2017, 15:57

      Краснодар нельзя снимать со счетов

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 января 2017, 15:50

      Коням будет тяжело вырвать опять чемпионство)))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2017, 15:29

      Не нужно забывать о Краснодаре, Тереке и Амкаре, а там как сложится и у Ростова.

      1
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 20 января 2017, 14:19

      без укрепления состава ничего им не светит. первый месяц будут говорить, что еще не привыкли к темпу, а потом скажут что год был тяжелый и все устали. и в конце сезона братья Березуцкие унесут на себе Игнашевича.

      2
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 20 января 2017, 14:00

      Мистер очевидность)

      0
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