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    Чалов: «Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

    Молодой форвард ЦСКА Федор Чалов вспомнил о своем дебюте за основной состав столичного клуба и о первой игре в Лиге чемпионов.

    «Перед летними сборами с основой волновался даже сильнее, чем перед официальным дебютом. Во-первых, Слуцкий заранее предупредил, что в Красноярск летят те, у кого мало игровой практики. Во-вторых, я «Енисею» забивал уже – в спарринге. Леонид Викторович наставлял: «Никого не слушай, действуй, как считаешь правильным». Получилось не очень. Переживал потом сильно – из-за того, что не оправдал доверия. Думал, больше не даст шанса. Отвлечься от дурных мыслей помогли тренировки с основой и игры за «молодежку».

    Не думал, что выйду против «Байера». Даже после предматчевой тренировки, на которой наигрывался состав, до конца не верил в свое счастье. В голове крутилось: «Что-то странное… Может, случайно поставили с основой?». Вечером должна была быть теория, но ее перенесли на следующий день из-за проблем с электричеством в отеле. По-настоящему разволновался, когда Леонид Викторович наутро объявил состав. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, но не всем это удается. Нервничал до первого свистка. Потом все поздравляли – не столько даже с игрой, сколько с дебютом в лиге», – рассказал Чалов.

    Напомним, 18-летний игрок дебютировал за ЦСКА 21 сентября в матче Кубка России с «Енисеем» (1:2). 22 ноября состоялась его первая игра в Лиге чемпионов против «Байера» (1:1).

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2017 08:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 13:54

      Опыт бесценный .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 20 января 2017, 11:04

      Чалов красавчик. Пусть и дальше растёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2017, 10:04

      Еще бы Жамалетдинов подтянулся. Всегда приятнее, когда свои играют и приносят результат. Они борятся за свой родной клуб. Да и с продажи их можно будет больше получить, чем с перепродажи купленных игроков

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 20 января 2017, 09:59

      Вот Уровень наших футболистов и вообще футбола,мечта сыграть в ЛЧ :-),позорище!!!Победа в ЛЧ вот к чему надо стремиться!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov > Psih86 20 января 2017, 10:25

      Ему 18 лет!!!А он уже в лиге чемпионов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 января 2017, 09:44

      Терпение и труд все перетрут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 января 2017, 09:05

      Верим Федор... Этот год должен быть твой...дерзай.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      beer68 20 января 2017, 09:00

      молодец! продолжай дальше прогрессировать!

      2
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