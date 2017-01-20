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Чалов: «Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

20 января 2017, 08:42
8

Молодой форвард ЦСКА Федор Чалов вспомнил о своем дебюте за основной состав столичного клуба и о первой игре в Лиге чемпионов.

«Перед летними сборами с основой волновался даже сильнее, чем перед официальным дебютом. Во-первых, Слуцкий заранее предупредил, что в Красноярск летят те, у кого мало игровой практики. Во-вторых, я «Енисею» забивал уже – в спарринге. Леонид Викторович наставлял: «Никого не слушай, действуй, как считаешь правильным». Получилось не очень. Переживал потом сильно – из-за того, что не оправдал доверия. Думал, больше не даст шанса. Отвлечься от дурных мыслей помогли тренировки с основой и игры за «молодежку».

Не думал, что выйду против «Байера». Даже после предматчевой тренировки, на которой наигрывался состав, до конца не верил в свое счастье. В голове крутилось: «Что-то странное… Может, случайно поставили с основой?». Вечером должна была быть теория, но ее перенесли на следующий день из-за проблем с электричеством в отеле. По-настоящему разволновался, когда Леонид Викторович наутро объявил состав. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, но не всем это удается. Нервничал до первого свистка. Потом все поздравляли – не столько даже с игрой, сколько с дебютом в лиге», – рассказал Чалов.

Напомним, 18-летний игрок дебютировал за ЦСКА 21 сентября в матче Кубка России с «Енисеем» (1:2). 22 ноября состоялась его первая игра в Лиге чемпионов против «Байера» (1:1).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (8)
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beer68
1484892019
молодец! продолжай дальше прогрессировать!
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каа
1484892345
Верим Федор... Этот год должен быть твой...дерзай.))
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Cant Stop
1484894678
Терпение и труд все перетрут!
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Psih86
1484895569
Вот Уровень наших футболистов и вообще футбола,мечта сыграть в ЛЧ :-),позорище!!!Победа в ЛЧ вот к чему надо стремиться!!!
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bset
1484895841
Еще бы Жамалетдинов подтянулся. Всегда приятнее, когда свои играют и приносят результат. Они борятся за свой родной клуб. Да и с продажи их можно будет больше получить, чем с перепродажи купленных игроков
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Obi Wan
1484899466
Чалов красавчик. Пусть и дальше растёт.
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doktor 100
1484909649
Опыт бесценный .
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