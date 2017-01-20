Чалов: «Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов»

Молодой форвард ЦСКА Федор Чалов вспомнил о своем дебюте за основной состав столичного клуба и о первой игре в Лиге чемпионов.

«Перед летними сборами с основой волновался даже сильнее, чем перед официальным дебютом. Во-первых, Слуцкий заранее предупредил, что в Красноярск летят те, у кого мало игровой практики. Во-вторых, я «Енисею» забивал уже – в спарринге. Леонид Викторович наставлял: «Никого не слушай, действуй, как считаешь правильным». Получилось не очень. Переживал потом сильно – из-за того, что не оправдал доверия. Думал, больше не даст шанса. Отвлечься от дурных мыслей помогли тренировки с основой и игры за «молодежку».

Не думал, что выйду против «Байера». Даже после предматчевой тренировки, на которой наигрывался состав, до конца не верил в свое счастье. В голове крутилось: «Что-то странное… Может, случайно поставили с основой?». Вечером должна была быть теория, но ее перенесли на следующий день из-за проблем с электричеством в отеле. По-настоящему разволновался, когда Леонид Викторович наутро объявил состав. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов, но не всем это удается. Нервничал до первого свистка. Потом все поздравляли – не столько даже с игрой, сколько с дебютом в лиге», – рассказал Чалов.

Напомним, 18-летний игрок дебютировал за ЦСКА 21 сентября в матче Кубка России с «Енисеем» (1:2). 22 ноября состоялась его первая игра в Лиге чемпионов против «Байера» (1:1).