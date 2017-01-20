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  • Галаджан: «Приятно, что удалось забить первый гол за «Локомотив»

Галаджан: «Приятно, что удалось забить первый гол за «Локомотив»

20 января 2017, 08:15
5

Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан забил свой первый гол за столичный клуб в ворота «Базеля» в контрольном матче на сборе в Испании.

«Приятно, что удалось забить. Но в целом, впечатления от матча не самые лучшие, потому что команда проиграла. Видно, что «Базель» играет быстро и мощно, поэтому нужно прибавлять во многих компонентах. Пытаюсь перенять опыт у старших ребят. Против такого соперника хотелось выйти и показать бойцовские качества. Я не боюсь получить травму или удар, так что всегда борюсь до конца.

Как забил гол? Думал, что надо по мячу попасть (смеется). А вообще ждал, что Миранчук покатит мне мяч, но он пошел в обводку. Нужно было немного отскочить на случай, если вратарь отобьет в сторону. Примерно так все и получилось», – рассказал Галаджан.

Товарищеский матч «Локомотив» – «Базель» закончился со счетом 1:2.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галаджан Артем
Комментарии (5)
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bumer_moscow
1484892191
Молодец.
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fon_der_tan
1484895096
Давай там, продолжай в том же духе, только звездочки не лови)
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Cosh18
1484896101
Тренируйся, рубин ждет!)
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TERIA-76
1484899115
Молодец! Оказался в нужном месте)))
Ответить
doktor 100
1484902938
Было бы еще приятней если бы выиграли .
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