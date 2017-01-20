Галаджан: «Приятно, что удалось забить первый гол за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан забил свой первый гол за столичный клуб в ворота «Базеля» в контрольном матче на сборе в Испании.

«Приятно, что удалось забить. Но в целом, впечатления от матча не самые лучшие, потому что команда проиграла. Видно, что «Базель» играет быстро и мощно, поэтому нужно прибавлять во многих компонентах. Пытаюсь перенять опыт у старших ребят. Против такого соперника хотелось выйти и показать бойцовские качества. Я не боюсь получить травму или удар, так что всегда борюсь до конца.

Как забил гол? Думал, что надо по мячу попасть (смеется). А вообще ждал, что Миранчук покатит мне мяч, но он пошел в обводку. Нужно было немного отскочить на случай, если вратарь отобьет в сторону. Примерно так все и получилось», – рассказал Галаджан.

Товарищеский матч «Локомотив» – «Базель» закончился со счетом 1:2.