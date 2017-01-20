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    Галаджан: «Приятно, что удалось забить первый гол за «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан забил свой первый гол за столичный клуб в ворота «Базеля» в контрольном матче на сборе в Испании.

    «Приятно, что удалось забить. Но в целом, впечатления от матча не самые лучшие, потому что команда проиграла. Видно, что «Базель» играет быстро и мощно, поэтому нужно прибавлять во многих компонентах. Пытаюсь перенять опыт у старших ребят. Против такого соперника хотелось выйти и показать бойцовские качества. Я не боюсь получить травму или удар, так что всегда борюсь до конца.

    Как забил гол? Думал, что надо по мячу попасть (смеется). А вообще ждал, что Миранчук покатит мне мяч, но он пошел в обводку. Нужно было немного отскочить на случай, если вратарь отобьет в сторону. Примерно так все и получилось», – рассказал Галаджан.

    Товарищеский матч «Локомотив» – «Базель» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.01.2017 08:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 12:02

      Было бы еще приятней если бы выиграли .

      -1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 20 января 2017, 10:58

      Молодец! Оказался в нужном месте)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 20 января 2017, 10:08

      Тренируйся, рубин ждет!)

      -1
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 20 января 2017, 09:51

      Давай там, продолжай в том же духе, только звездочки не лови)

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 января 2017, 09:03

      Молодец.

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