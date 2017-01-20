Кубок Испании. «Барселона» победила в Сан-Себастьяне впервые с мая 2007 года

В первом четвертьфинальном матче на Кубок Испании «Барселона» со счетом 1:0 обыграла «Реал Сосьедад» на его поле.

Голом в составе каталонцев на 21-й минуте отметился Неймар, забив с одиннадцатиметровой отметки. Эта победа стала для сине-гранатовых первой в Сан-Себастьяне с мая 2007 года.

Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

Реал Сосьедад — Барселона — 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Неймар, 21 (с пенальти).

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