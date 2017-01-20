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    Кубок Испании. «Барселона» победила в Сан-Себастьяне впервые с мая 2007 года

    В первом четвертьфинальном матче на Кубок Испании «Барселона» со счетом 1:0 обыграла «Реал Сосьедад» на его поле.

    Голом в составе каталонцев на 21-й минуте отметился Неймар, забив с одиннадцатиметровой отметки. Эта победа стала для сине-гранатовых первой в Сан-Себастьяне с мая 2007 года.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

    Реал Сосьедад — Барселона — 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Неймар, 21 (с пенальти).

    Календарь Кубка Испании

    Неймар преодолел проклятие стадиона, где «Барселона» не выигрывала 10 лет (ВИДЕО)

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 01:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 января 2017, 08:35

      С победой конечно, но ставочку запороли

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 20 января 2017, 07:18

      Молодцы!!С победой!!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 января 2017, 07:09

      Статистика Реала Сосьдада впечатляет.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 января 2017, 03:02

      Барсу с победой!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 января 2017, 01:46

      Был я там лет пять назад на матче против Барсы. Выиграть там у хозяев практически невозможно. Болеет весь город, а стадион весь поёт. Круто.

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 20 января 2017, 01:35

      и то с пенальтии)))
      10 лет... ни чего себе

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