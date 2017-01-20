Реал Сосьедад - Барселона

Беспроигрышная серия Сосьедада против Барсы не должна прерваться))
|13 тур
|27 ноября, воскресенье
|22:45
|Реал Сосьедад
|1:1
|Барселона
|13 тур
|27 ноября, воскресенье
|22:45
|Реал Сосьедад
|1:1
|Барселона
|32 тур
|9 апреля, суббота
|21:30
|Реал Сосьедад
|1:0
|Барселона
|13 тур
|28 ноября, суббота
|18:00
|Барселона
|4:0
|Реал Сосьедад
|36 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Барселона
|2:0
|Реал Сосьедад
|17 тур
|4 января, воскресенье
|23:00
|Реал Сосьедад
|1:0
|Барселона
|25 тур
|22 февраля, суббота
|23:00
|Реал Сосьедад
|3:1
|Барселона
|6 тур
|24 сентября, вторник
|22:00
|Барселона
|4:1
|Реал Сосьедад
|1/2 финала
ответный матч
|13 февраля, четверг
|01:00
|Реал Сосьедад
|1:1
|Барселона
|1/2 финала
первый матч
|6 февраля, четверг
|01:00
|Барселона
|2:0
|Реал Сосьедад
|20 тур
|19 января, суббота
|21:00
|Реал Сосьедад
|3:2
|Барселона
|1 тур
|19 августа, воскресенье
|23:00
|Барселона
|5:1
|Реал Сосьедад
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|01:00
|Барселона
|2:1
|Реал Сосьедад
|3 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Реал Сосьедад
|2:2
|Барселона
|34 тур
|30 апреля, суббота
|22:00
|Реал Сосьедад
|2:1
|Барселона
|15 тур
|12 декабря, воскресенье
|23:00
|Барселона
|5:0
|Реал Сосьедад