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    Кубок Испании. Гризманн помог «Атлетико» разгромить «Эйбар»

    В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле не оставил шансов «Эйбару».

    Счет в матче на 28-й минуте открыл Антуан Гризманн, а во второй половине встречи преимущество мадридцев до двух голов довел Анхель Корреа, отличившись на 60-й минуте, довершил же разгром Кевин Гамейро, забив на 78-й минуте поединка.

    В 23:15 по московскому времени первый четвертьфинальный матч на кубок Испании проведут «Реал Сосьедад» и «Барселона».

    Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

    Атлетико — Эйбар — 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 28; 2:0 – Корреа, 60; 3:0 – Гамейро, 78.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 23:08
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