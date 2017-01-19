Кубок Испании. Гризманн помог «Атлетико» разгромить «Эйбар»

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» на своем поле не оставил шансов «Эйбару».

Счет в матче на 28-й минуте открыл Антуан Гризманн, а во второй половине встречи преимущество мадридцев до двух голов довел Анхель Корреа, отличившись на 60-й минуте, довершил же разгром Кевин Гамейро, забив на 78-й минуте поединка.

В 23:15 по московскому времени первый четвертьфинальный матч на кубок Испании проведут «Реал Сосьедад» и «Барселона».

Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч

Атлетико — Эйбар — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 28; 2:0 – Корреа, 60; 3:0 – Гамейро, 78.

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