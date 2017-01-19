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    Месси по новому контракту с «Барселоной» станет самым высокооплачиваемым игроком мира

    До конца января руководство «Барселоны» намерено предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт, по условиям которого аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

    Предполагается, что соглашение будет рассчитано до конца игровой карьеры Месси.

    На данный момент первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов занимает соотечественник Мессии Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в китайский «Шанхай Шеньхуа». Его заработок составляет порядка 720 тысяч евро в неделю.

    Источник: Sport.es

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    19.01.2017 21:32
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 20 января 2017, 02:03

      лям в неделю чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 января 2017, 01:20

      Что на это ответят китайцы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 20 января 2017, 01:12

      выморозил таки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 20 января 2017, 00:27

      Сумасшедшие деньги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 января 2017, 00:20

      европа обанкротится скоро изза него

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 января 2017, 23:56

      Ожидаемо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 23:31

      ну кто как не он?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 19 января 2017, 23:06

      он наверное доволен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 января 2017, 22:57

      Заслужил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 19 января 2017, 22:36

      Заслуживает

      0
      Ответить
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