Месси по новому контракту с «Барселоной» станет самым высокооплачиваемым игроком мира

До конца января руководство «Барселоны» намерено предложить нападающему Лионелю Месси новый контракт, по условиям которого аргентинец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Предполагается, что соглашение будет рассчитано до конца игровой карьеры Месси.

На данный момент первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов занимает соотечественник Мессии Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в китайский «Шанхай Шеньхуа». Его заработок составляет порядка 720 тысяч евро в неделю.