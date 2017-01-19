Кубок африканских наций. Сборная Туниса сумела удержать победный счет в матче с Алжиром

В рамках очередного игрового дня на Кубке африканских наций команда Туниса благодаря «самострелу» защитника сборной Алжира Айссы Манди и голу с пенальти Наима Слити сумела удержать победный счет, хотя алжирцы в самой концовке встречи сократили отставание усилиями Софьяна Ханни и вполне могли уйти от поражения.в оставшиеся минуты компенсированного времени.

Сборные Сенегала и Зимбабве сыграют свой матч позднее, игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Кубок африканский наций. Группа В. 2-й тур

Алжир – Тунис – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Манди (в свои ворота), 50; 0:2 – Слити (с пенальти), 66; 1:2 – Ханни, 90+1.

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