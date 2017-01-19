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    Кубок африканских наций. Сборная Туниса сумела удержать победный счет в матче с Алжиром

    В рамках очередного игрового дня на Кубке африканских наций команда Туниса благодаря «самострелу» защитника сборной Алжира Айссы Манди и голу с пенальти Наима Слити сумела удержать победный счет, хотя алжирцы в самой концовке встречи сократили отставание усилиями Софьяна Ханни и вполне могли уйти от поражения.в оставшиеся минуты компенсированного времени.

    Сборные Сенегала и Зимбабве сыграют свой матч позднее, игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    Кубок африканский наций. Группа В. 2-й тур

    Алжир – Тунис – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Манди (в свои ворота), 50; 0:2 – Слити (с пенальти), 66; 1:2 – Ханни, 90+1.

    Календарь Кубка африканских наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 19 января 2017, 21:42

      Для Алжира сегодня был "чёрный непер"... Такова селяви

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