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Судьи
Главный судья:
Бернар Камиль
Материалы

Алжир - Тунис

19.01.2017, Четверг, 19:00 мск Франсвилль, стадион Стад де Франсвилль Кубок африканских наций, 2 тур Алжир - Тунис
Обзор матча
Товарищеские матчи. Сборные 2015

11 января, воскресенье 18:00 Тунис 1:1 Алжир
Кубок Африканских Наций 2013, группа D
1 тур
22 января, вторник 22:00 Тунис 1:0 Алжир
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сенегал 3 2 1 0 6:2 +4 7
2. Тунис 3 2 0 1 6:5 +1 6
3. Алжир 3 0 2 1 5:6 -1 2
4. Зимбабве 3 0 1 2 4:8 -4 1
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