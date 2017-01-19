«Манчестер Сити» объявил о переходе Габриэля Жезуса

Месси по новому контракту с «Барселоной» станет самым высокооплачиваемым игроком мира
«Манчестер Сити» подтвердил переход из «Палмейраса» 19-летнего форварда Габриэля Жезуса.
Контракт был подписан летом минувшего года, однако вступил в силу только в этом январе.
Таким образом, новобранец «горожан» может дебютировать за новый клуб уже 21 января в игре чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
«Сити» всегда борется за самые высокие места, и я пришел, чтобы выигрывать титулы. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что командой руководит Хосеп Гвардиола», – сказал футболист.
Напомним, что Жезус в составе сборной Бразилии выиграл золото Олимпиады в Рио. В «Манчестер Сити» ему достался 33-й номер.
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— Cityzens (@Cityzens) 19 января 2017 г.