Пойет: «Не представляю Месси в Китае»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пока что не стоит задумываться о переезде в Китай.

«Не представляю Месси в Китае. На данный момент не могу представить его где-либо вне «Барселоны». В будущем — возможно, но точно не сейчас. Думаю, он продлит контракт. Сложно вообразить другой сценарий событий. Тем не менее, все зависит от него самого», — цитирует Пойета Sport.

Пойет возглавил китайский клуб в ноябре 2016-го года. После 30-ти туров Суперлиги его команда занимает четвертое место.

Напомним, сегодня новичок «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес прибыл в Китай.