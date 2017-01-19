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    Пойет: «Не представляю Месси в Китае»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси пока что не стоит задумываться о переезде в Китай.

    «Не представляю Месси в Китае. На данный момент не могу представить его где-либо вне «Барселоны». В будущем — возможно, но точно не сейчас. Думаю, он продлит контракт. Сложно вообразить другой сценарий событий. Тем не менее, все зависит от него самого», — цитирует Пойета Sport.

    Пойет возглавил китайский клуб в ноябре 2016-го года. После 30-ти туров Суперлиги его команда занимает четвертое место.

    Напомним, сегодня новичок «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес прибыл в Китай.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 18:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 19 января 2017, 20:43

      деньги все решают,деньги любить нам мешают....

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