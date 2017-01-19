Динияр Билялетдинов — о возвращении в «Локомотив»: «Не знаю, кто распространяет такие слухи»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов исключает возможность возвращения в «Локомотив».

«Сейчас я нахожусь с «Рубином» на сборах. Чувствую себя хорошо. Скорее всего, останусь в «Рубине» до конца сезона. Возвращение в «Локомотив»? Не знаю, кто распространяет такие слухи», — сказал 31-летний игрок.

Билялетдинов выступал за взрослую команду железнодорожников в период с 2004-го по 2009-й год. За пять лет в московском клубе россиянин принял участие в 131-м матче, забив 31 гол.