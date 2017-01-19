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    Динияр Билялетдинов — о возвращении в «Локомотив»: «Не знаю, кто распространяет такие слухи»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов исключает возможность возвращения в «Локомотив».

    «Сейчас я нахожусь с «Рубином» на сборах. Чувствую себя хорошо. Скорее всего, останусь в «Рубине» до конца сезона. Возвращение в «Локомотив»? Не знаю, кто распространяет такие слухи», — сказал 31-летний игрок.

    Билялетдинов выступал за взрослую команду железнодорожников в период с 2004-го по 2009-й год. За пять лет в московском клубе россиянин принял участие в 131-м матче, забив 31 гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 17:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 19 января 2017, 20:14

      Не плохо было бы вернуть в Локо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 января 2017, 17:52

      Ого! Он ещё не закончил? ))

      0
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