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  • Фернандеш: «Уход Самедова? В Португалии такой переход вызвал бы споры»

Фернандеш: «Уход Самедова? В Португалии такой переход вызвал бы споры»

19 января 2017, 11:52
7

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказал мнение об уходе хавбека Александра Самедова в «Спартак». Напомним, что 32-летний россиянин перешел в стан красно-белых за 3,5 миллиона евро.

– Самедов ушел в «Спартак». Допускаете, что без него будет сложно?

– Самедов провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

– Футболист переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России — ничего подобного. Вас это удивляет?

– Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, и совершенно другой менталитет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Фернандеш Мануэль
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1484817158
Это Россия, здесь невозможное-возможно! Воспитанник пришел домой... чтож Удачи ему и ЗДОРОВЬЯ!
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alll-1
1484819148
ну и авторы перевернут все с ног на голову одним названием статьи
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yurdin
1484823384
Да,Фернандеш,не современный какой- то ты,но такие футболисты всё ближе болельщикам,чем такие,как Самедов-перекати-поле,для которых отсутствует понятие клубный патриотизм.По карьере определяющим фактором выбора клуба всегда были бабки,а в этом случае ещё подвернувшаяся возможность выиграть титул за полгода.
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serhz
1484823914
Ну ушёл и ушёл - мусолят ежедневно , раздули из ничего и из никого !
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Gullit 76
1484824199
И у нас споры,только несколько в иной плоскости.У Самедова билет в один конец и он это отлично понимает(обратно в команду где он и стал игроком сборной его никто уже не возьмёт)и если что-то не получится,то карьера может продолжится в Томи или Енисее.
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LokoGoGo
1484826695
название статьи выглядит так, как буд-то бы автор слова из своего вопроса приписывает ответу интервьюируемого.
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sidul1
1484829350
в португалии тренер бенфики перешел в спортинг,а игроки бегут,куда позовут
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