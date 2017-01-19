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    Фернандеш: «Уход Самедова? В Португалии такой переход вызвал бы споры»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказал мнение об уходе хавбека Александра Самедова в «Спартак». Напомним, что 32-летний россиянин перешел в стан красно-белых за 3,5 миллиона евро.

    – Самедов ушел в «Спартак». Допускаете, что без него будет сложно?

    – Самедов провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

    – Футболист переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России — ничего подобного. Вас это удивляет?

    – Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, и совершенно другой менталитет.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.01.2017 11:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 января 2017, 15:35

      в португалии тренер бенфики перешел в спортинг,а игроки бегут,куда позовут

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 января 2017, 14:51

      название статьи выглядит так, как буд-то бы автор слова из своего вопроса приписывает ответу интервьюируемого.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 января 2017, 14:09

      И у нас споры,только несколько в иной плоскости.У Самедова билет в один конец и он это отлично понимает(обратно в команду где он и стал игроком сборной его никто уже не возьмёт)и если что-то не получится,то карьера может продолжится в Томи или Енисее.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 19 января 2017, 14:05

      Ну ушёл и ушёл - мусолят ежедневно , раздули из ничего и из никого !

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 19 января 2017, 13:56

      Да,Фернандеш,не современный какой- то ты,но такие футболисты всё ближе болельщикам,чем такие,как Самедов-перекати-поле,для которых отсутствует понятие клубный патриотизм.По карьере определяющим фактором выбора клуба всегда были бабки,а в этом случае ещё подвернувшаяся возможность выиграть титул за полгода.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 12:45

      ну и авторы
      перевернут все с ног на голову одним названием статьи

      2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 19 января 2017, 12:12

      Это Россия, здесь невозможное-возможно!

      Воспитанник пришел домой... чтож Удачи ему и ЗДОРОВЬЯ!

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