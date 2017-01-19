Фернандеш: «Уход Самедова? В Португалии такой переход вызвал бы споры»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш высказал мнение об уходе хавбека Александра Самедова в «Спартак». Напомним, что 32-летний россиянин перешел в стан красно-белых за 3,5 миллиона евро.

– Самедов ушел в «Спартак». Допускаете, что без него будет сложно?

– Самедов провел в «Локомотиве» много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

– Футболист переходит из одного московского клуба в другой. В Португалии невозможно представить, чтобы ведущий игрок сменил «Бенфику» на «Спортинг», будет большой скандал. В России — ничего подобного. Вас это удивляет?

– Нет, таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в «Динамо». Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты, и совершенно другой менталитет.