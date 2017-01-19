Гарсия: «С тех пор как я пришел в «Зенит», это лучший сезон «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия считает, что у «Спартака» есть преимущество перед петербургской командой по той причине, что москвичи не участвуют в еврокубках.

Напомним, что по итогам 17-ти туров «Зенит» занимает второе место в таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на пять очков.

«Да, наверное, можно сказать, что «Спартак» имеет небольшое преимущество перед «Зенитом», так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная скамейка запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться.

С тех пор как я пришел в «Зенит», это лучший сезон «Спартака». Вторая часть чемпионата будет очень интересной, так как остальные команды поджимают лидера и не дадут ему стать чемпионом просто так. Нас не нервирует отставание от лидера в пять очков, просто мы больше не имеем права на ошибку. Чемпионат России достаточно ровный турнир, и каждый может потерять очки в любой игре», — сказал испанец.