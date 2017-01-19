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    Каземиро: «Еще одно поражение вызывает беспокойство»

    Полузащитник «Реала» Каземиро пообщался с журналистами после поражения от «Сельты» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

    «Еще одно поражение вызывает беспокойство. Сейчас нам никак нельзя проигрывать. Поражение от «Севильи» задело нас за живое.

    Сегодня, впрочем, были и хорошие моменты. Нам удался хороший первый тайм, но не забили. Впереди важный ответный матч», – сказал Каземиро.

    Ответная встреча пройдет 25 января.

    Трагедия Лукаса Васкеса. Странное поражение «Реала» в кубковую ночь (ВИДЕО)

    Источник: Marca

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    19.01.2017 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 19 января 2017, 20:59

      Ну ведь надо же поражения быть, этим и интересен футбол :)

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 января 2017, 13:43

      Ну так правильно...даже если 80% времени вы угрожаете воротам соперника, в оставшиеся 20% он может и 2, и 3 уложить...ладно первый гол "Сельты", начудил Марсело, затем сам же исправился...но второго то уж точно можно было избежать...Васкес обрезался, тоже Бог с ним, но подстраховка где?...вот и 2-1, как говорится, получите и распишитесь...с другой стороны, пока рано говорить о серии неудач, посмотрим что будет в следующем матче

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > DeStar 19 января 2017, 19:04

      Кстати, а как ты относишься к Бензема? Честно, помню ещё когда Игуаин играл за Реал, он на острие более органично смотрелся. Просто время от времени смотрю на игру Бензема, вроде и голы забивает, и статистика не такая уж плохая, а не сказать, что играет на уровне того же "Зубастика" или Рауля...а ведь его упрямо ставят в основной состав.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 19 января 2017, 12:38

      хороший первый тайм это когда в нем забиваются голы, а это было позором!

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