Каземиро: «Еще одно поражение вызывает беспокойство»

Полузащитник «Реала» Каземиро пообщался с журналистами после поражения от «Сельты» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Еще одно поражение вызывает беспокойство. Сейчас нам никак нельзя проигрывать. Поражение от «Севильи» задело нас за живое.

Сегодня, впрочем, были и хорошие моменты. Нам удался хороший первый тайм, но не забили. Впереди важный ответный матч», – сказал Каземиро.

Ответная встреча пройдет 25 января.

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