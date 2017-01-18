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    Симеоне – о возможном уходе Гризманна: «Я никого не держу»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.

    «Я никого не держу. Я просто продолжаю работать на благо клуба. Антуан — великолепный футболист, который усердно работает и находится в хорошей форме. Поэтому интерес больших клубов к нему абсолютно нормален», — сказал аргентинец.

    В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил семь голов в 17-ти матчах. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Гризманна является «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает француза в 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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    18.01.2017 23:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 января 2017, 00:15

      Симеоне- лучший тренер мира!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Aidosinho 19 января 2017, 00:11

      По мнению прессы мю хочет купить всех

      0
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      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Aidosinho 19 января 2017, 10:35

      всегда так, как и Арсенал всех топов хочет приобрести)
      но в случае с Гризманном, он ведь и сам давненько узнаёт у Погба что и как в Юнайтед, и давно сказал что хотел бы поиграть с Погба на КЛУБНОМ уровне) а какой это клуб, можно не сомневаться)

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 19 января 2017, 00:02

      Ой, темнит

      0
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