Симеоне – о возможном уходе Гризманна: «Я никого не держу»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.

«Я никого не держу. Я просто продолжаю работать на благо клуба. Антуан — великолепный футболист, который усердно работает и находится в хорошей форме. Поэтому интерес больших клубов к нему абсолютно нормален», — сказал аргентинец.

В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил семь голов в 17-ти матчах. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Гризманна является «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает француза в 80 миллионов евро.