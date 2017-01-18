По газону «Крестовского» катались на мотоциклах

Сегодня на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге катались на мотоциклах. Пресс-атташе компании «Метрострой» Екатерины Гигиняк прокомментировала данное событие.

«Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.

Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не «Метрострой», а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки», — сказала Гигиняк.

«Крестовский» был введен в эксплуатацию в декабре. Этим летом стадион примет матчи Кубка конфедераций, а спустя год — игры чемпионата мира.