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    По газону «Крестовского» катались на мотоциклах

    Сегодня на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге катались на мотоциклах. Пресс-атташе компании «Метрострой» Екатерины Гигиняк прокомментировала данное событие.

    «Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.

    Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не «Метрострой», а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки», — сказала Гигиняк.

    «Крестовский» был введен в эксплуатацию в декабре. Этим летом стадион примет матчи Кубка конфедераций, а спустя год — игры чемпионата мира.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 20:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 января 2017, 07:09

      Ничего удивительного, летом на футбольных стадионах тоже устраивают мотофристайл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 января 2017, 02:48

      утаптывают

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 января 2017, 00:21

      На мотоциклах ? А почему не на танках ...........

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > VikNMar 19 января 2017, 00:47

      С языка снял, да хоть на танках, лишь бы AС/DC приехали!)

      0
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      Рейтинг: +20

      baztazz 18 января 2017, 22:36

      погодите) в будущем разрешат футболистам бегать) как до конца обкатают)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 18 января 2017, 22:28

      Сенсация! Я то думал сейчас покажут раздолбаный газон, весь в колеях, выдранную с корнем траву и веселых нетрезвых чиновников, катающихся на мотоциклах. А тут...

      4
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 18 января 2017, 22:11

      где здесь увидели газон? поле или убрано или накрыто . сколько можно устраивать балабольство из ничего

      4
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 18 января 2017, 22:00

      Бетонное основание проверенно !!!!

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 18 января 2017, 21:59

      там не только мотоциклы были и машинки тоже О_О

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2017, 21:55

      вы тут все тупые что ли и тот кто пишет такие заголовки ведь поля не было оно выкатывается на матч а потом закатывается и делай что хочешь можно и картошку высаживать понял Жиртрес

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 21:41

      Молодцы!Всегда верил в наших людей!Надо проехать танками!Иначе никак.

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Gullit 76 18 января 2017, 23:14

      алабино-2 сделать до матчей

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