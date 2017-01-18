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По газону «Крестовского» катались на мотоциклах

18 января 2017, 20:29
27

Сегодня на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге катались на мотоциклах. Пресс-атташе компании «Метрострой» Екатерины Гигиняк прокомментировала данное событие.

«Действительно, сегодня по стадиону катались люди на мотоциклах. Знающие люди сказали мне, что это называется дрифтом. В рамках адаптации спортивно-развлекательного комплекса «Крестовский» к дальнейшей эксплуатации будут проводиться подобные мероприятия. Вплоть до открытия арены такие тестовые события будут проводиться. Некоторые мероприятия будут проходить с привлечением зрителей на трибуны, а какие-то, как сегодня, без зрителей.

Пока точной информации нет, ведь расписания мы не знаем. Всем этим занимается не «Метрострой», а город. Возможно, будут какие-то музыкальные события вроде концертов или какие-то выставки», — сказала Гигиняк.

«Крестовский» был введен в эксплуатацию в декабре. Этим летом стадион примет матчи Кубка конфедераций, а спустя год — игры чемпионата мира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (27)
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alll-1
1484762083
мож его и делают для разных развлечений ,но ни как не для футбола
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КАРАТ
1484762633
Правильно делают, сначало газон стелят потом на мотоциклах ездят это бизнес, потом надо 3 млд. На новый газон
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mihail200606
1484763471
ну да... собственно, его для этого и строили.. 50 млрд...
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Warren Fuller
1484763527
Работники стадиона через пару недель "По газону нашего стадиона проехались мотоциклы. Нам нужно ещё 50 млрд рублей, чтобы взрастить новый."
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Павел Буре
1484763818
как бы я хотел погладить лицо кулаком того, кто позволяет разводить бардак во время строительства стадиона, а потом требует еще миллиарды рублей, которые были заложены на строительство садиков и школ, А мне интересно куда смотрит ВВпутин??? или это с его разрешения все делается!!!!
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Gullit 76
1484764890
Молодцы!Всегда верил в наших людей!Надо проехать танками!Иначе никак.
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Garrincha58
1484765724
вы тут все тупые что ли и тот кто пишет такие заголовки ведь поля не было оно выкатывается на матч а потом закатывается и делай что хочешь можно и картошку высаживать понял Жиртрес
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волчарик
1484766718
где здесь увидели газон? поле или убрано или накрыто . сколько можно устраивать балабольство из ничего
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luke-c1
1484767680
Сенсация! Я то думал сейчас покажут раздолбаный газон, весь в колеях, выдранную с корнем траву и веселых нетрезвых чиновников, катающихся на мотоциклах. А тут...
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baztazz
1484768206
погодите) в будущем разрешат футболистам бегать) как до конца обкатают)
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