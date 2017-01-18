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    Луческу: «Желаю Луису Адриано успехов, но не в матчах против «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о переходе из «Милана» в «Спартак» нападающего Луиса Адриано. Напомним, бразильский форвард играл под руководством румынского специалиста в «Шахтере» в период с 2007 по 2015 год.

    – Вчера в «Спартак» приехал Луис Адриано, который назвал вас своим отцом в футболе и сказал, что хочет с вами встретиться. Как бы вы прокомментировали этот переход?

    – Это футболист, который попал в «Шахтер» в 18-19 лет, рос вместе с командой. Там всегда были хорошие нападающие и он выиграл конкуренцию у всех этих игроков – и Морено, и Гладкого и Селезнева. Стал первым номером, прогрессировал хорошо. Для «Шахтера» его уход стал потерей. В Италии у него не получилось, скорее всего, не адаптировался к Серии А.

    Конечно, это другой чемпионат, и игра «Шахтера» была комбинационного плана, а он выступал наконечником завершающих атак. В Италии по-другому, часто играют на контратаках и он должен был решать моменты скорее индивидуально, чем в ходе командной игры. Я, конечно, желаю ему успехов в чемпионате и персонально, но не против нас.

    Добавим, что контракт Луиса Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года и вступит в силу с 25 января.

    5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.01.2017 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 января 2017, 00:18

      Всё верно))) Согласен с Мирчей))

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