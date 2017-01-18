«Локомотив» провел минитурнир по теннисболу в Испании

Футболисты «Локомотива» в качестве разгрузки в конце очередного подготовительного дня на сборе провели две партии в теннисбол.

«Первую партию мы проиграли – 14:15, а вторую выиграли – 15:10, так что мы по разнице лучшие. После серии упражнений в ходе тренировки теннисбол что-то вроде разрядки, но и здесь идет работа на координацию, на мышцы. Тактика во многом зависит от высоты сетки. Чем ниже сетка, тем проще «гасить». Сегодня сетка была повыше, и соответственно тактика более осторожная, когда вынуждаешь соперника ошибиться», – рассказал защитник клуба Виталий Денисов.

В первой партии победу со счетом 15:14 одержала команда, за которую играли Ренат Янбаев, Игорь Денисов, Дельвин Ндинга и Руслан Элдерханов (администратор), а вторую со счетом 15:10 выиграли Тарас Михалик, Виталий Денисов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук.