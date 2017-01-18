Миланов: «Прогнозы не для меня, но ЦСКА сделает все возможное для первого места»

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о том, что поддерживает дружбу со спартаковским соотечественником Ивелином Поповым.

«Да, со спартаковцем Ивелином Поповым общаюсь. Осенью график оказался тяжелым, но когда у меня и у него появлялось свободное время, встречались и ходили в ресторан. За футбол вообще не говорим, только за жизнь.

Кто из вас окажется выше по итогам сезона? Прогнозы не для меня. Но обещаю, что футболисты ЦСКА сделают все возможное и будут бороться только за первое место. Ни второго, ни третьего для нас не существует – только первое.

Вызов Попову? Нет, не стану, потому что, когда говорю раньше времени, ничего не получается. Хочу говорить в конце сезона. Когда, надеюсь, все будет хорошо», – сказал Миланов.

В текущем чемпионате ЦСКА идет на третей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.