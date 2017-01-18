Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миланов: «Прогнозы не для меня, но ЦСКА сделает все возможное для первого места»

    Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о том, что поддерживает дружбу со спартаковским соотечественником Ивелином Поповым.

    «Да, со спартаковцем Ивелином Поповым общаюсь. Осенью график оказался тяжелым, но когда у меня и у него появлялось свободное время, встречались и ходили в ресторан. За футбол вообще не говорим, только за жизнь.

    Кто из вас окажется выше по итогам сезона? Прогнозы не для меня. Но обещаю, что футболисты ЦСКА сделают все возможное и будут бороться только за первое место. Ни второго, ни третьего для нас не существует – только первое.

    Вызов Попову? Нет, не стану, потому что, когда говорю раньше времени, ничего не получается. Хочу говорить в конце сезона. Когда, надеюсь, все будет хорошо», – сказал Миланов.

    В текущем чемпионате ЦСКА идет на третей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2017 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 января 2017, 10:17

      Удачи ЦСКА!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2017, 09:28

      первого места вам не видать расчитывайте на Зенит что он вам отдаст второе чемпион уже известен его в этом году назначили уже давно

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Garrincha58 18 января 2017, 11:42

      Ну назначали зенит, но пока не смотря на хорошую поддержку от судей, зенит не может выйти на первое место

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11