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  • Миланов: «Прогнозы не для меня, но ЦСКА сделает все возможное для первого места»

Миланов: «Прогнозы не для меня, но ЦСКА сделает все возможное для первого места»

18 января 2017, 08:56
3

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов рассказал о том, что поддерживает дружбу со спартаковским соотечественником Ивелином Поповым.

«Да, со спартаковцем Ивелином Поповым общаюсь. Осенью график оказался тяжелым, но когда у меня и у него появлялось свободное время, встречались и ходили в ресторан. За футбол вообще не говорим, только за жизнь.

Кто из вас окажется выше по итогам сезона? Прогнозы не для меня. Но обещаю, что футболисты ЦСКА сделают все возможное и будут бороться только за первое место. Ни второго, ни третьего для нас не существует – только первое.

Вызов Попову? Нет, не стану, потому что, когда говорю раньше времени, ничего не получается. Хочу говорить в конце сезона. Когда, надеюсь, все будет хорошо», – сказал Миланов.

В текущем чемпионате ЦСКА идет на третей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Попов Ивелин Миланов Георгий
Комментарии (3)
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Garrincha58
1484720937
первого места вам не видать расчитывайте на Зенит что он вам отдаст второе чемпион уже известен его в этом году назначили уже давно
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Obi Wan
1484723871
Удачи ЦСКА!!!
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