Полузащитник «Зенита-2» имеет варианты продолжения карьеры в РФПЛ и за границей

Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов подтвердил, что имеет предложения от клубов РФПЛ. Кроме того, 22-летний игрок сообщил, что может продолжить карьеру в одной из зарубежных команд.

«Рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры. В том числе в премьер-лиге. Есть предложения и из-за границы. Идет работа, в ближайшее время появится какая-то определенность», – сказал Саламатов.

Ранее сообщалось, что в услугах Саламатова заинтересованы в Премьер-лиге. В текущем розыгрыше ФНЛ футболист принял участие в 18-ти поединках.