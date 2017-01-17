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    Полузащитник «Зенита-2» имеет варианты продолжения карьеры в РФПЛ и за границей

    Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов подтвердил, что имеет предложения от клубов РФПЛ. Кроме того, 22-летний игрок сообщил, что может продолжить карьеру в одной из зарубежных команд.

    «Рассматриваю несколько вариантов продолжения карьеры. В том числе в премьер-лиге. Есть предложения и из-за границы. Идет работа, в ближайшее время появится какая-то определенность», – сказал Саламатов.

    Ранее сообщалось, что в услугах Саламатова заинтересованы в Премьер-лиге. В текущем розыгрыше ФНЛ футболист принял участие в 18-ти поединках.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.01.2017 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 января 2017, 00:14

      НУ ЕСЛИ В ОСНОВУ НЕ ПОПАДЕТ ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ УСЛОВНЫЙ УРАЛ

      0
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      Рейтинг: +143

      Essence 18 января 2017, 00:07

      22 года-возраст,когда уже нужно заявлять о себе,но нашим отлично платят и мы живем не в африке,бедствуя от грабежей и мафии.Парень живет в Питере и играет не напрягаясь.Зарплата-беда нашей системы,нет желания играть!

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